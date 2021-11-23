В Сербии прогремели взрывы на заводе, производящем ракеты: есть погибшие (ВИДЕО)

В Сербии прогремели мощные взрывы на заводе ракетного топлива. Об этом пишет издание ТСН.

Взрыв в Сербии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 23 ноября неподалёку от города Белград. Сообщается, что на предприятии, которое занимается производством противоградовых ракет произошло несколько взрывов.

По информации СМИ, из-за детонации были повреждены дома в населенном пункте Бубань-Поток, который находится недалеко от места происшествия. В результате происшествия погибло, как минимум два человека и еще многие люди получили ранения различной степени тяжести.

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Устанавливается причина происшествия.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, как густые клубы дыма поднимаются над территорией предприятия.

в Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП . Транспортное средство выехало с трассы, а затем перевернулось. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В результате происшествия пострадали более десяти человек. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Уцелевшие скрылись с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Также издание "Комментарии" писало о том, что в Хмельницкой области мужчина годами издевался над своими детьми. Злоумышленник впервые изнасиловал свою дочь, когда ей было всего 11 лет. Старшего сына он регулярно избивал. Раны на теле пострадавшего обнаружили в учебном заведении. Педагоги рассказали об этом сотрудникам правоохранительных органов.



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