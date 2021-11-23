В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП: много пострадавших (ФОТО)

В Турции автобус с мигрантами попал в ДТП. Об этом сообщает издание УНИАН.

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 23 ноября, в районе Лалапаша, что в турецкой провинции Эдирне. Сообщается, что автобус с нелегальными мигрантами попал в смертельное ДТП.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего оно вылетело с автодороги и перевернулось.

В результате инцидента пострадали 16 человек. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно, остальные пассажиры автобуса сбежали с места событий. Всего на момент аварии в микроавтобусе находилось три десятка человек. Они направлялись в Болгарию.

В Сети появляются фотографии с места происшествия.

Фото: yenisafak

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Миссури маленький ребёнок совершил убийство по неосторожности. В руках мальчика находилось ружье. Пострадавшим оказался отец ребёнка. На место событий прибыли стражи порядка. К тому времени мужчина скончался от полученных травм. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Болгарии произошел пожар в доме престарелых. В момент происшествия в здании находилось более 50 человек. Прибывшие на место событий пожарные ликвидировали возгорание, однако жизни девятерых людей не удалось спасти. По информации спасателей, пожар окутал деревянную крышу дома.

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