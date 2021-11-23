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В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП: много пострадавших (ФОТО)

Уцелевшие пассажиры микроавтобуса сбежали с места ДТП

сегодня, 17:30
Автор:

Денис Подставной
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В Турции автобус с мигрантами попал в ДТП. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП: много пострадавших (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 23 ноября, в районе Лалапаша, что в турецкой провинции Эдирне. Сообщается, что автобус с нелегальными мигрантами попал в смертельное ДТП.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего оно вылетело с автодороги и перевернулось. 

В результате инцидента пострадали 16 человек. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии. 

Как стало известно, остальные пассажиры автобуса сбежали с места событий. Всего на момент аварии в микроавтобусе находилось три десятка человек. Они направлялись в Болгарию. 

В Сети появляются фотографии с места происшествия. 

В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП: много пострадавших (ФОТО) - фото 2

Фото: yenisafak

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Миссури маленький ребёнок совершил убийство по неосторожности. В руках мальчика находилось ружье. Пострадавшим оказался отец ребёнка. На место событий прибыли стражи порядка. К тому времени мужчина скончался от полученных травм. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Болгарии произошел пожар в доме престарелых. В момент происшествия в здании находилось более 50 человек. Прибывшие на место событий пожарные  ликвидировали возгорание, однако жизни девятерых людей не удалось спасти. По информации спасателей, пожар окутал деревянную крышу дома. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-turcii-razbilsya-avtobus-s-desyatkami-nelegalov-ucelevshie-sbezhali-novosti-mira-11618914.html
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