В Сербии заявили, что украинцы заплатят за "преступления" по территории: в МИД отреагировали

В МИД Украины назвали слова сербского министра циничными и противоречащими международному праву

19 декабря 2025, 07:41
Автор:
Кравцев Сергей

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий жестко отреагировал на резонансные заявления министра информации Сербии Бориса Братины, допустившего, что украинцы якобы уже "заплатили" или еще "заплатят" своими территориями за вымышленные "преступления".

В Сербии заявили, что украинцы заплатят за "преступления" по территории: в МИД отреагировали

Сербия. Фото: из открытых источников

Комментарий украинской стороны появился после интервью Братине сербскому телеканалу Informer. В ходе разговора сербский министр заявил, что Хорватию следует "наказать" за ее роль в Первой и Второй мировых войнах, а также за события с начала 90-х годов. В этом же контексте он провел параллель с Украиной, заявив, что хорваты, "как и украинцы" должны якобы расплатиться за это территориями, не уточнив, что именно имел в виду.

Георгий Тихий назвал такие высказывания неприемлемыми и циничными. По его словам, подобные заявления являются примером безответственной риторики, не имеющей ничего общего с международным правом и уважением к суверенитету государств.

"Министру информации Сербии Борису Братине, который заявил, что хорваты должны платить за "преступления" по территории, равно как и украинцы, мы предлагаем использовать территорию собственной страны для своих неразумных словесных упражнений", – заявил спикер МИД Украины.

Он также напомнил украинскую пословицу, подчеркнув, что необдуманные публичные заявления лишь вредят международному диалогу: "В закрытый рот муха не влезет".

В МИД Украины подчеркнули, что любые попытки оправдать агрессию или намекать на "расплату территориями" неприемлемы и противоречат базовым принципам международного порядка.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. По словам сербского лидера, Белград придерживается своей принципиальной политики, которая нравится гражданам Сербии.

Александар Вучич во время экскурсии по новому Центру паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии рассказал, согласится ли его страна ввести санкции против России.




