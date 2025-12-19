У Сербії заявили, що українці заплатять за "злочини" територією: у МЗС відреагували

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий жорстко відреагував на резонансні заяви міністра інформації Сербії Бориса Братіни, який допустив, що українці нібито вже "заплатили" або ще "заплатять" своїми територіями за вигадані "злочини".

Сербія Фото: із відкритих джерел

Коментар української сторони з’явився після інтерв’ю Братіни сербському телеканалу Informer. Під час розмови сербський міністр заявив, що Хорватію слід "покарати" за її роль у Першій та Другій світових війнах, а також за події з початку 1990-х років. У цьому ж контексті він провів паралель з Україною, заявивши, що хорвати, "як і українці", мають нібито розплатитися за це територіями, не уточнивши, що саме мав на увазі.

Георгій Тихий назвав такі висловлювання неприйнятними та цинічними. За його словами, подібні заяви є прикладом безвідповідальної риторики, яка не має нічого спільного з міжнародним правом і повагою до суверенітету держав.

"Міністру інформації Сербії Борису Братіні, який заявив, що хорвати повинні платити за “злочини” територією, так само як і українці, ми пропонуємо використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних вправ", – заявив речник МЗС України.

Він також нагадав українське прислів’я, підкресливши, що необдумані публічні заяви лише шкодять міжнародному діалогу: "У закритий рот муха не влізе".

У МЗС України наголосили, що будь-які спроби виправдати агресію або натякати на "розплату територіями" є неприйнятними та суперечать базовим принципам міжнародного порядку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не запроваджуватиме санкцій проти Росії. За словами сербського лідера Бєлград дотримується своєї принципової політики, яка подобається громадянам Сербії.

Александар Вучич під час екскурсії новим Центром паліативної допомоги Університетського клінічного центру Сербії розповів, чи погодиться його країна запровадити санкції проти Росії.



