logo_ukra

BTC/USD

87894

ETH/USD

2949.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа У Сербії заявили, що українці заплатять за "злочини" територією: у МЗС відреагували
commentss НОВИНИ Всі новини

У Сербії заявили, що українці заплатять за "злочини" територією: у МЗС відреагували

У МЗС України назвали слова сербського міністра цинічними та такими, що суперечать міжнародному праву

19 грудня 2025, 07:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий жорстко відреагував на резонансні заяви міністра інформації Сербії Бориса Братіни, який допустив, що українці нібито вже "заплатили" або ще "заплатять" своїми територіями за вигадані "злочини".

У Сербії заявили, що українці заплатять за "злочини" територією: у МЗС відреагували

Сербія Фото: із відкритих джерел

Коментар української сторони з’явився після інтерв’ю Братіни сербському телеканалу Informer. Під час розмови сербський міністр заявив, що Хорватію слід "покарати" за її роль у Першій та Другій світових війнах, а також за події з початку 1990-х років. У цьому ж контексті він провів паралель з Україною, заявивши, що хорвати, "як і українці", мають нібито розплатитися за це територіями, не уточнивши, що саме мав на увазі.

Георгій Тихий назвав такі висловлювання неприйнятними та цинічними. За його словами, подібні заяви є прикладом безвідповідальної риторики, яка не має нічого спільного з міжнародним правом і повагою до суверенітету держав.

"Міністру інформації Сербії Борису Братіні, який заявив, що хорвати повинні платити за “злочини” територією, так само як і українці, ми пропонуємо використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних вправ", – заявив речник МЗС України.

Він також нагадав українське прислів’я, підкресливши, що необдумані публічні заяви лише шкодять міжнародному діалогу: "У закритий рот муха не влізе".

У МЗС України наголосили, що будь-які спроби виправдати агресію або натякати на "розплату територіями" є неприйнятними та суперечать базовим принципам міжнародного порядку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не запроваджуватиме санкцій проти Росії. За словами сербського лідера Бєлград дотримується своєї принципової політики, яка подобається громадянам Сербії.

Александар Вучич під час екскурсії новим Центром паліативної допомоги Університетського клінічного центру Сербії розповів, чи погодиться його країна запровадити санкції проти Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини