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Главная Новости Мир Европа В Швеции электромобили будут заряжаться от дороги
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В Швеции электромобили будут заряжаться от дороги

Беспроводная зарядка электромобилей позволяет пополнять запас энергии прямо на ходу

сегодня, 11:50
Автор:

Сергей Медведев

Электромобили, как относительно экологичный вид транспорта, завоевывают все большую популярность в мире. Однако, несмотря на развитие технологий, основной проблемой электрокаров остается их зарядка. Многих отталкивает долгое время заряжания аккумуляторов и небольшой запас хода. В Швеции своеобразно подошли к решению данной проблемы. Там создали специальную дорогу для зарядки электромобилей.

В Швеции электромобили будут заряжаться от дороги

Электромобиль на смарт-дороге / фото www.autoevolution.com

Так, тестирование участка автотрассы с возможностью подзарядки аккумуляторов транспортных средств прошло в городке Готланд. Разработали технологию ученые из Израиля. Идея оказалась не столь нова — впервые о ней заговорили еще в 2017 году. Для реализации беспроводной зарядки во время движения электрокара под дорожным покрытием устанавливают медные катушки — их соединяют с блоком управления, который располагается на обочине. Таким образом, автомобили, оборудованные специальным устройством беспроводной передачи энергии, смогут зарядить свои аккумуляторы во время движения.

 Дорогу, протяженностью 1, 65 км уже построили. При тестировании по ней пустили грузовик на электрической тяге. За время движения он получил 70 кВт энергии. Инженеры отмечают, что люд и снег не влияют на способность заряжать проезжающие по дороге автомобили.

Технологию уже успели окрестить "революционной", поскольку создатели ожидают, что ее внедрение сможет сократить количество стационарных зарядных станций и увеличит запас хода электромобилей.

Отметим, что монтаж подобной дороги уже завершили в израильском Тель-Авиве.

Как сообщал портал "Комментарии", Революционный прорыв в технологиях совершили специалисты израильской компании  StoreDot. Теперь зарядить электромобиль можно практически так же быстро, как заправить авто с бензиновым двигателем. Производить   аккумуляторы нового типа намерена  компания из Китая Eve Energy.

 


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Источник: https://www.autoevolution.com/news/sweden-successfully-tests-wireless-charging-road-set-to-revolutionize-mobility-155137.html#
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