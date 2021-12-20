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В Швеции показали COVID-паспорт в виде микрочипа, вживляемого под кожу (ВИДЕО)

Микрочип от шведского стартапа сохраняет информацию о вакцинации от COVID-19

сегодня, 09:21
Автор:

Козлова Альбіна
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В Швеции компания показала микрочип, в котором будет храниться паспорт о вакцинации COVID-19. Стокгольмский стартап Epicenter продемонстрировал чип размером с рисовое зернышко. Чип содержит информацию, его можно отсканировать с помощью приложения и на смартфоне появится документ о вакцинации. Об этом пишет Fox News.

В Швеции показали COVID-паспорт в виде микрочипа, вживляемого под кожу (ВИДЕО)

Чип вживляют под кожу, скрин с видео

Имплант вживляется под кожу в руку. COVID-паспорт читается любым устройством с помощью протокола связи ближнего поля (NFC).

В видео Ханнес Сэлад, основатель Шведской ассоциации биохакеров, советник и докладчик по вопросам аугментации человека, а также посол Швеции во Вселенной Singularity продемонстрировал, как микрочип Epicenter считывается смартфоном. Технология называется RFID или (радиочастотная идентификация), использующая электромагнитные поля для идентификации хранящейся в электронном виде информации.

Чипы также используют связь ближнего поля (NFC), тот же тип технологии, который используется в большинстве бесконтактных кредитных карт и мобильных платежей.

Компания Three Square Market в США уже давно использует чипы, их вживили работникам, которые могут получить доступ к определенным помещениям и даже заплатить с помощью чипа за еду и напитки. Чипы рабочим начали устанавливать с 2017 года.

Тогда Тодд Вестби, генеральный директор Three Square Market говорил, что в виде чипов можно хранить информацию с паспорта, проездного документа для транспорта, реквизиты для оплаты счетов.

Как сообщал портал "Комментарии", новый штамм коронавируса Омикрон уже в Украине. Об этом известно из исследования, проведенного в лаборатории Центра общественного здоровья Украины.


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Источник: https://www.foxnews.com/
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