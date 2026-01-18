В Швеции разоблачили "монашек-шпионок" Кремля: что о них известно

Рубрики
Шведская церковь официально предупредила прихожан о возможной деятельности белорусского монастыря Святой Елизаветы, связанного с Кремлем и русской военной разведкой. В канун Рождества монахини из монастыря, одетые в белые платки и крестами в руках, продавали изделия ручной работы в храмах Стокгольма, в частности в зажиточном пригороде Тебю.
"Монахи-шпионки" Кремля в Швеции. Фото из открытых источников
По официальному заявлению Церкви Швеции, монастырь Святой Елизаветы открыто поддерживает вторжение России в Украину, имеет тесные связи с ГРУ и использует доходы для продвижения российского национализма.
Монахини, известные как "Z-монашки" из-за публичного демонстрирования символа "Z", ранее появлялись на временно оккупированных территориях Украины в бронежилетах рядом с российскими военными. Кроме того, духовный руководитель монастыря Андрей Лемешонок называл их "боевой единицей".
Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оэрмо признал, что не осознавал потенциальных рисков, когда позволял монахиням работать в храме. В то же время, он заверил, что продажи были незначительными и не могли финансировать войну.
В Шведской церкви отмечают, что этот инцидент является частью системной проблемы, когда Россия пытается использовать церковные здания для сбора информации и влияния на общество стран НАТО. Особое внимание вызывает православная церковь в Вестеросе, расположенная в 300 метрах от стратегического аэропорта, которую шведские спецслужбы подозревают в сборе данных для Кремля.
Монастырь отрицает какое-либо участие в войне и заявляет, что занимается исключительно благотворительностью.
