В Швеции разоблачили "монашек-шпионок" Кремля: что о них известно

Шведская церковь официально предупредила прихожан о возможной деятельности белорусского монастыря Святой Елизаветы, связанного с Кремлем и русской военной разведкой. В канун Рождества монахини из монастыря, одетые в белые платки и крестами в руках, продавали изделия ручной работы в храмах Стокгольма, в частности в зажиточном пригороде Тебю.

"Монахи-шпионки" Кремля в Швеции. Фото из открытых источников

По официальному заявлению Церкви Швеции, монастырь Святой Елизаветы открыто поддерживает вторжение России в Украину, имеет тесные связи с ГРУ и использует доходы для продвижения российского национализма.

"Монастырь утверждает, что вырученные средства идут на благотворительность. Это ложь. Церковь Швеции советует не поддерживать их деятельность каким-либо образом", – говорится в сообщении.

Монахини, известные как "Z-монашки" из-за публичного демонстрирования символа "Z", ранее появлялись на временно оккупированных территориях Украины в бронежилетах рядом с российскими военными. Кроме того, духовный руководитель монастыря Андрей Лемешонок называл их "боевой единицей".

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оэрмо признал, что не осознавал потенциальных рисков, когда позволял монахиням работать в храме. В то же время, он заверил, что продажи были незначительными и не могли финансировать войну.

В Шведской церкви отмечают, что этот инцидент является частью системной проблемы, когда Россия пытается использовать церковные здания для сбора информации и влияния на общество стран НАТО. Особое внимание вызывает православная церковь в Вестеросе, расположенная в 300 метрах от стратегического аэропорта, которую шведские спецслужбы подозревают в сборе данных для Кремля.

Монастырь отрицает какое-либо участие в войне и заявляет, что занимается исключительно благотворительностью.

