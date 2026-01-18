У Швеції викрили "черниць-шпигунок" Кремля: що про них відомо

Шведська церква офіційно попередила парафіян про можливу діяльність білоруського монастиря Святої Єлизавети, пов’язаного з Кремлем та російською військовою розвідкою. Напередодні Різдва черниці з монастиря, одягнені у білі хустки та з хрестами в руках, продавали вироби ручної роботи у храмах Стокгольма, зокрема у заможному передмісті Тебю.

"Черниці-шпигунки" Кремля у Швеції. Фото з відкритих джерел

Як пише The Telegraph, за офіційною заявою Церкви Швеції, монастир Святої Єлизавети відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну, має тісні зв’язки з ГРУ і використовує доходи для просування російського націоналізму.

"Монастир стверджує, що виручені кошти йдуть на благодійність. Це брехня. Церква Швеції радить не підтримувати їхню діяльність будь-яким чином", – йдеться у повідомленні.

Черниці, відомі як "Z-монашки" через публічне демонстрування символу "Z", раніше з’являлися на тимчасово окупованих територіях України у бронежилетах поруч із російськими військовими. Крім того, духовний керівник монастиря Андрій Лемешонок називав їх "бойовою одиницею".

Настоятель церкви у Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що не усвідомлював потенційних ризиків, коли дозволяв черницям працювати у храмі. Водночас він запевнив, що продажі були незначними і не могли фінансувати війну.

У Шведській церкві наголошують, що цей інцидент є частиною системної проблеми, коли Росія намагається використовувати церковні будівлі для збору інформації та впливу на суспільство країн НАТО. Особливу увагу викликає православна церква у Вестеросі, розташована за 300 метрів від стратегічного аеропорту, яку шведські спецслужби підозрюють у зборі даних для Кремля.

Монастир заперечує будь-яку участь у війні та заявляє, що займається виключно благодійністю.

