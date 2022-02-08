В Швеции вооруженные мужчины ворвались на урок: что известно о нападении

В Швеции неизвестные вооруженные ножами мужчины 7 февраля совершили нападение на местную школу в Вестеросе. Нападавшие похитили несколько компьютеров из кабинета. Об этом сообщает Euronews.



Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что на урок в Рудбекянской средней школе днем ворвались неизвестные и угрожали холодным оружием. После того, как они получили желаемое, мужчины скрылись. В полиции говорят, что двое нападавших были в масках. Позже они пытались угнать припаркованный автомобиль у городского собора. Однако местные жители, ставшие свидетелями попытки угона транспортного средства позвонили в полицию.

Один из вероятных нападавших ранил 40-летнего местного жителя, пытавшегося преследовать злоумышленников, о которых было объявлено сотрудниками полиции. Мужчине с ранением оказали помощь медики. На место происшествия выехала экстренная медицинская помощь, пострадавший госпитализирован.

Полиция продолжает розыск напавших на школу. Инцидент в школе расценивается как разбойное нападение. Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения, покушения на жизнь и здоровья граждан. По состоянию на 18:00 7 февраля полицейские никого не задержали. Следственные действия продолжаются, сотрудники полиции опрашивают всех, кто видел злоумышленников и просят местных жителей сообщать о подозрительном поведении граждан в городе.

Вестерос – это небольшой город в Швеции, являющийся административным центром с населением не более 110 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", в Норвегии суд признал, что ветровые электростанции нарушают права коренных народов. Осенью 2021 г. Верховный суд Норвегии вынес решение по делу по иску против нарушения прав коренных народов. Речь идет о двух ветровых электростанциях Роан и Сторхея, возведенных на полуострове Фосен. Эти станции по решению суда признаны нарушающими права саамских оленеводов.

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