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В Швеции вооруженные мужчины ворвались на урок: что известно о нападении

Шведская полиция расследует разбойное нападение на местную школу

сегодня, 08:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В Швеции неизвестные вооруженные ножами мужчины 7 февраля совершили нападение на местную школу в Вестеросе. Нападавшие похитили несколько компьютеров из кабинета. Об этом сообщает Euronews.

В Швеции вооруженные мужчины ворвались на урок: что известно о нападении

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что на урок в Рудбекянской средней школе днем ворвались неизвестные и угрожали холодным оружием. После того, как они получили желаемое, мужчины скрылись. В полиции говорят, что двое нападавших были в масках. Позже они пытались угнать припаркованный автомобиль у городского собора. Однако местные жители, ставшие свидетелями попытки угона транспортного средства позвонили в полицию.

Один из вероятных нападавших ранил 40-летнего местного жителя, пытавшегося преследовать злоумышленников, о которых было объявлено сотрудниками полиции. Мужчине с ранением оказали помощь медики. На место происшествия выехала экстренная медицинская помощь, пострадавший госпитализирован.

Полиция продолжает розыск напавших на школу. Инцидент в школе расценивается как разбойное нападение. Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения, покушения на жизнь и здоровья граждан. По состоянию на 18:00 7 февраля полицейские никого не задержали. Следственные действия продолжаются, сотрудники полиции опрашивают всех, кто видел злоумышленников и просят местных жителей сообщать о подозрительном поведении граждан в городе.

Вестерос – это небольшой город в Швеции, являющийся административным центром с населением не более 110 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", в Норвегии суд признал, что ветровые электростанции нарушают права коренных народов. Осенью 2021 г. Верховный суд Норвегии вынес решение по делу по иску против нарушения прав коренных народов. Речь идет о двух ветровых электростанциях Роан и Сторхея, возведенных на полуострове Фосен. Эти станции по решению суда признаны нарушающими права саамских оленеводов.


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Источник: https://www.euronews.com/2022/02/07/sweden-armed-men-steal-schoolchildren-s-computers-at-knifepoint-during-lesson
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