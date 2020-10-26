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Главная Новости Мир Европа В Швейцарии ребёнка назвали в честь провайдера ради 18 лет бесплатного доступа в интернет
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В Швейцарии ребёнка назвали в честь провайдера ради 18 лет бесплатного доступа в интернет

Супруги рассказали, что планируют открыть депозит на имя дочери и откладывать деньги, сэкономленные за счет оплаты доступа к сети, до исполнения Твифии 18 лет

сегодня, 18:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Родители новорожденной девочки в Швейцарии дали ребенку имя в честь интернет-провайдера, чтобы бесплатно пользоваться его услугами последующие 18 лет. Об этом сообщает телеканал FOX TV.

В Швейцарии ребёнка назвали в честь провайдера ради 18 лет бесплатного доступа в интернет

Известно, что швейцарская телекоммуникационная компания Twifi запустила рекламную акцию, в которой ее представители обещали предоставить услуги доступа в интернет бесплатно на протяжении 18 лет каждому, кто назовёт своего ребёнка в честь компании – мальчика именем Twifius, а девочку – Twifia.

По условиям компании, бесплатное подключение к интернету начинает действовать тогда, когда родители малыша загрузят копию свидетельства о его рождении через специальную форму на официальном сайте компании Twifi. Некоторые швейцарские СМИ сообщают о том, что супруги из города Граубюндена, указали в метрике своей дочери её третье имя Твифия (Twifia). При этом, пара высказала желание остаться неназванной.

Отец малышки Твифии заявил, что родители хотят остаться анонимными для окружающих, дабы в будущем не оправдываться за то, что они продали имя дочери. 

"Обвинение нас в том, что мы продали имя нашего ребёнка, сильно ударит по нашей репутации. Нам тоже немного стыдно" — говорит отец Твифии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Пэрис Хилтон намерена стать мамой разнополых двойняшек.



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