В Швейцарии сделали заявление о переговорах Украины и России: что предлагают

Руководитель Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис подчеркнул, что для остановки войны Российская Федерация должна как-то быть вовлечена в переговоры с Украиной. Об этом пишет издание Watson .

Игнацио Кассис (фото из открытых источников)

"Необходимо шагнуть, чтобы так или иначе привлечь Россию. Без России не будет мира, а украинский мирный план – это "фундамент" для прекращения конфликта с Москвой", — сказал Кассис.

По его словам, представители международного сообщества должны двигаться вперед, даже когда диалог между Украиной и РФ еще не может состояться, потому что пока ему мешает военная ситуация.

"Мы должны быть готовы к тому времени, когда условия позволят провести мирные переговоры", — подытожил глава МИД Швейцарии.

Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах в Давосе и обсуждении украинской Формулы мира . Президент Украины Владимир Зеленский выступит 16 января с обращением в Давосе (Швейцария), где с 15 по 19 января пройдет Всемирный экономический форум. Известно также, что в Давосе сегодня состоится очередная встреча по украинской формуле мира, а также пройдут переговоры по экономическому усилению Украины.

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что Украина стремится к миру не только на своей земле, но и – на европейском континенте. И те, кто будет решать в Давосе экономические (и не только) вопросы, должны понимать это.

Учитывая, что Россия не настроена на восстановление мира, а попытка переговоров в Стамбуле в марте 2022-го разрушила военные преступления РФ в Буче и Ирпене, учитывая продолжение вооруженного террора агрессора против Украины, Кремль своими руками разрушает возможности для установления диалога.

