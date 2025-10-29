В Словакии будут штрафовать за скорую ходьбу: на тротуарах вводят "лимит скорости"

В Словакии приняли необычные изменения в правила дорожного движения, ведь теперь даже пешеходам придется следить за своей скоростью. Парламент страны одобрил поправку, устанавливающую максимальную скорость передвижения по тротуарам на уровне 6 км/ч, а превышение этого показателя будет караться штрафом в 50 евро (приблизительно 2500 гривен).

В Словакии будут штрафовать за скорую ходьбу на тротуарах. freepik

Инициатором перемен стал депутат от правящей коалиции Любомир Важны. По его словам, решение было принято из-за роста количества столкновений между пешеходами и пользователями электросамокатов, велосипедов и скейтов. Как объясняет политик, новые изменения должны повысить безопасность движения на тротуарах.

"Это поможет в случаях, когда нужно объективно определить, нарушил ли велосипедист или пользователь самоката скоростной режим в пешеходной зоне", — отметил Важны.

Поправка вступит в силу 1 января 2026 и будет распространяться не только на пешеходов, но и на всех, кто пользуется транспортными средствами на тротуарах, в том числе велосипедов и пользователей электросамокатов.

Решение вызвало волну критики, особенно среди велосипедного сообщества. В Велосипедной коалиции Словакии заявили, что ограничение в 6 км/ч фактически делает невозможным нормальное движение велосипедом или самокатом.

"Трудно поддерживать скорость 6 км/ч на велосипеде больше нескольких метров, а трехлетние дети обычно превышают ее во время обычной езды", – заявили активисты.

Коалиция также отметила, что Министерство внутренних дел страны уже подготовило другой законопроект, полностью запрещающий электросамокаты на тротуарах. В этом случае новое ограничение может оказаться ненужным.

