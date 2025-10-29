У Словаччині штрафуватимуть за швидку ходьбу: на тротуарах запроваджують "ліміт швидкості"

У Словаччині ухвалили незвичні зміни до правил дорожнього руху, адже тепер навіть пішоходам доведеться стежити за своєю швидкістю. Парламент країни схвалив поправку, яка встановлює максимальну швидкість пересування тротуарами на рівні 6 км/год, а перевищення цього показника каратиметься штрафом у 50 євро (приблизно 2500 гривень).

У Словаччині штрафуватимуть за швидку ходьбу на тротуарах. freepik

Ініціатором змін став депутат від правлячої коаліції Любомір Важни. За його словами, рішення ухвалили через зростання кількості зіткнень між пішоходами та користувачами електросамокатів, велосипедів і скейтів. Як пояснює політик, нові зміни мають підвищити безпеку руху на тротуарах.

"Це допоможе у випадках, коли потрібно об’єктивно визначити, чи порушив велосипедист або користувач самоката швидкісний режим у пішохідній зоні", — зазначив Важни.

Поправка набуде чинності 1 січня 2026 року і поширюватиметься не лише на пішоходів, а й на всіх, хто користується транспортними засобами на тротуарах, зокрема велосипедів та користувачів електросамокатів.

Рішення викликало хвилю критики, особливо серед велосипедної спільноти. У Велосипедній коаліції Словаччини заявили, що обмеження у 6 км/год фактично унеможливлює нормальний рух велосипедом або самокатом.

"Важко підтримувати швидкість 6 км/год на велосипеді більше кількох метрів, а трирічні діти зазвичай перевищують її під час звичайної їзди", – наголосили активісти.

Коаліція також зазначила, що Міністерство внутрішніх справ країни вже підготувало інший законопроєкт, який повністю забороняє електросамокати на тротуарах. У цьому випадку нове обмеження може виявитися непотрібним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Естонії водії можуть не платити штраф за перевищення швидкості.

Також "Коментарі" писали, що в Україні водіїв можуть покарати за повільну їзду.