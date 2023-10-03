В Словакии обвинили Россию в попытке вмешаться в парламентские выборы

Министерство иностранных дел Словакии обнародовало заявление, в котором обвиняет Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский. Фото из открытых источников

В МИД Словакии отреагировали на заявления руководителя внешней разведки России Сергея Нарышкина, заявившего, что партия "Прогрессивная Словакия" является "доверенными лицами Соединенных Штатов".

"Мы считаем такую намеренно распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством России в избирательный процесс в Словакии", — сообщили в министерстве.

МИД Словакии вызвало представителя посольства России и призвали прекратить дезинформационную деятельность. Россия в ответ заявила, что не вмешивается во внутренние дела других стран.

Напомним, что на парламентских выборах в Словакии победила партия бывшего премьера страны Роберта Фицо – Smer, получившая 23% голосов. Фицо во время избирательной кампании высказывал пророссийские позиции и заявил, что откажется от военной помощи для Украины. На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия" с результатом 18%. Такие результаты стали неожиданными, ведь экзит-полы показывали отставание партии Smer на 4-8% от партии "Прогрессивная Словакия". Теперь у Фицо две недели, чтобы сформировать коалицию в парламенте Словакии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме предстоящих выборов в Польше голосование состоялось еще в одной стране Европейского Союза, где к власти пришел политик с пророссийскими взглядами.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Роберта Фицо с победой на парламентских выборах в Словакии.