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Главная Новости Мир Европа В Словакии прошел многотысячный митинг против карантина
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В Словакии прошел многотысячный митинг против карантина

Волна протестов против карантина прокатилась по Словакии

сегодня, 10:14
Автор:

Сергей Медведев

Вторая волна пандемии коронавируса вынуждают правительства разных стран вводить новые карантинные ограничения. Впрочем, граждане со скепсисом относятся к подобным мерам, считая их неэффективными. Поговаривают уже об "антикарантинных бунтах". Так, накануне тысячи граждан Словакии вышли на уличные протесты против  правительства и его ограничений на борьбу с коронавирусом. Волна протестов прокатилась по всей стране — граждане провели митинги как в Братиславе, так и в других городах.

В Словакии прошел многотысячный митинг против карантина

Напомним, что в Словакии, как и в других странах Центральной Европы с сентября произошел скачок случаев заболевания коронавирусом несмотря на то, что правительство приняло более жесткие ограничительные меры, чем в других странах.

Но недавний всплеск, похоже, идет на спад, и правительство Словакии начало вновь открывать театры, кинотеатры и фитнес-центры с ограничениями по вместимости.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых.

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-slovakia-protests/thousands-protest-slovakias-coronavirus-restrictions-idUSKBN27X2ND?il=0
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