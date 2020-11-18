В Словакии прошел многотысячный митинг против карантина

Вторая волна пандемии коронавируса вынуждают правительства разных стран вводить новые карантинные ограничения. Впрочем, граждане со скепсисом относятся к подобным мерам, считая их неэффективными. Поговаривают уже об "антикарантинных бунтах". Так, накануне тысячи граждан Словакии вышли на уличные протесты против правительства и его ограничений на борьбу с коронавирусом. Волна протестов прокатилась по всей стране — граждане провели митинги как в Братиславе, так и в других городах.

Напомним, что в Словакии, как и в других странах Центральной Европы с сентября произошел скачок случаев заболевания коронавирусом несмотря на то, что правительство приняло более жесткие ограничительные меры, чем в других странах.

Но недавний всплеск, похоже, идет на спад, и правительство Словакии начало вновь открывать театры, кинотеатры и фитнес-центры с ограничениями по вместимости.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых.

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