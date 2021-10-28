В Словении "кошмарная" ситуация с COVID-19: будут ли вводить там локдаун

По словам министра здравоохранения Словении, страна может столкнуться с кошмарным сценарием развития эпидемии COVID-19, которая свирепствует в Словении и других странах Центральной и Восточной Европы с низким уровнем вакцинации. Об этом пишет The Associated Press.

В Словении много больных на COVID-19, фото regnum

Министр Янез Поклукар сообщил 27 октября, что в больницах мало коек, ведь эпидемиологи регистрируют самое большое количество новых случаев заболевания с января 2021 года. В стране за сутки заболело более трех тысяч человек (3169).

Также чиновник подчеркнул, что из-за низкого уровня вакцинации, страна может повторить сценарий Бергамо, где самое большое количество людей переболело вирусной болезнью в 2020 году.

По словам чиновников, полностью вакцинировано 53% населения. В Министерстве готовят дополнительные госпитальные базы, поскольку отделения интенсивной терапии заполнены на 92%. Несмотря на значительное количество смертей, связанных с COVID-19, в регионе в последние недели, количество тех, кто сделал прививку возросло незначительно. Хотя в Словении требовали справки о вакцинации для работников, однако люди все равно неохотно вакцинируются. Власти еще решают, будут ли вводить в стране локдаун.



Что известно о ситуации в других странах

В Центральной и Восточной Европе низкий уровень вакцинации (50% и менее), а количество случаев инфицирования ежедневно растет и достигло рекордного уровня. Справки о вакцинации требуют в Хорватии у работников медицинских учреждений и домов престарелых, в Сербии, если граждане вышли погулять в бары, рестораны и ночные клубы. Румыния возобновила более жесткие ограничения, в том числе комендантский час и закрытие некоторых заведений.

В Хорватии растет количество ежедневных новых случаев заболевания – в настоящее время их около 4500 на 4,2 миллиона населения. В Загребе каждый второй тест дает положительный результат, власти открывают новые пункты тестирования.

По информации Министерства, есть дети и младенцы на искусственной вентиляции легких из-за COVID-19. Увеличилось число госпитализаций больных. В школах хотят перейти на дистанционное обучение.



В Сербии за сутки 27 октября зафиксировали 6948 новых случаев заражения, умерли 64 человека. В стране проживает 7 миллионов, из этого количества заболело уже более миллиона человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации. Больше "штурмуют" пункты вакцинации граждане, которые оказываются в населенных пунктах, попавших в "красную зону".

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