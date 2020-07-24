В Соборе Святой Софии в Турции состоялась первая молитва с момента обращения обратно в мечеть

Исторический собор Святой Софии Стамбула вновь открылся для пятничной молитвы впервые с тех пор, как было принято решение превратить его обратно в мечеть после более чем 80 лет работы в качестве музея. Об этом пишет CNN.



Турецкое государственное телевидение показало толпы мусульман, молящихся в мечети и вокруг нее в пятницу утром. Некоторые люди приехали из-за пределов Стамбула и провели ночь вокруг собора Святой Софии, ожидая молитвы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в пятничной молитве, где прочитал стихи из Корана.

По словам директора по религиозным вопросам Турции Али Эрбаса, только 500 человек были приглашены внутрь здания из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Тысячи других молились в саду и на площади Султанахмет в Старом городе Стамбула.

Позже Эрдоган посетил мечеть Фатиха, где посетил гробницу Фатиха Султана Мехмета, или Мехмеда Завоевателя, который завоевал тогдашний Константинополь в 1453 году. Город был переименован в Стамбул.

Собор Святой Софии был первым христианским собором Римской Империи и входит в число самых известных византийских сооружений в мире. После османского завоевания в 1453 году он превратился из греческого православного собора в мечеть.

Затем это историческое место стало музеем в 1935 году в рамках декрета светского отца-основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Выступая в мечети Фатих, Эрдоган заявил, что Собор Святой Софии вернулся к своему "первоначальному" использованию.

Эрдоган приказал преобразовать исторический памятник 10 июля после того, как суд отменил президентский указ 1934 года, который сделал его музеем. Это решение, касающееся одной из самых важных достопримечательностей города и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, было подвергнуто критике международными религиозными и политическими лидерами, в том числе агентством ООН по культуре ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!