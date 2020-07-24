В Соборе Святой Софии в Турции состоялась первая молитва с момента обращения обратно в мечеть

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Татьяна Веремеева
Исторический собор Святой Софии Стамбула вновь открылся для пятничной
молитвы впервые с тех пор, как было принято решение превратить его обратно в
мечеть после более чем 80 лет работы в качестве музея. Об этом пишет CNN.
Турецкое государственное телевидение показало толпы мусульман, молящихся в
мечети и вокруг нее в пятницу утром. Некоторые люди приехали из-за пределов
Стамбула и провели ночь вокруг собора Святой Софии, ожидая молитвы. Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в пятничной молитве, где прочитал
стихи из Корана.
По словам директора по религиозным вопросам Турции Али Эрбаса, только 500
человек были приглашены внутрь здания из-за ограничений, связанных с
коронавирусом. Тысячи других молились в саду и на площади Султанахмет в Старом
городе Стамбула.
Позже Эрдоган посетил мечеть Фатиха, где
посетил гробницу Фатиха Султана Мехмета, или Мехмеда Завоевателя, который
завоевал тогдашний Константинополь в 1453 году.
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