В США предупредили, что может начаться сразу после выборов в Молдове: к чему готовится РФ
НОВОСТИ

В США предупредили, что может начаться сразу после выборов в Молдове: к чему готовится РФ

Аналитики ISW считают, что Россия может планировать протесты после выборов в Молдове

26 сентября 2025, 07:03
Автор:
Кравцев Сергей

Москва создает условия для возникновения потенциально насильственных протестов с целью отстранения президента Молдовы Майи Санду от власти после парламентских выборов 28 сентября. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Протесты в Молдове. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, недавние опросы в Молдове свидетельствуют о том, что прозападная Партия действия и солидарности (ПАС), которая сейчас имеет большинство в парламенте, может потерять свое большинство на предстоящих выборах, и что ни одна другая партия или блок не получит явного большинства.

Опросы сигнализируют, что многое будет зависеть от значительного количества избирателей, которые еще не определились, и голосов диаспоры (чьи мнения опросы не отслеживают), поэтому вероятные результаты выборов пока остаются неясными.

Как уточняют аналитики ISW, Россия может использовать связанных с Кремлем молдавских политиков и других деятелей, чтобы создать условия для возникновения послевыборных протестов независимо от результатов выборов.

Через протесты Кремль, вероятно, хочет попытаться отстранить президента Молдовы Майю Санду от власти, прогнозируют аналитики.

Аналитики также обратили внимание, что Служба внешней разведки России (СВР) 23 сентября абсурдно заявила, что НАТО планирует вторжение в Молдову, готовит "высадку" из Одесской области, чтобы запугать непризнанное Приднестровье.

НАТО действительно вскоре проведет свои учения "Дакийская осень 2025" с 20 октября по 13 ноября в Румынии и Болгарии, где примут участие французские войска.

"Россия, вероятно, будет продолжать искажать информацию о присутствии войск НАТО, утверждая, что НАТО готовится к вторжению в Молдову 30 ноября", — предупреждают эксперты ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раде ответили, что действительно стоит за заявлениями РФ об оккупации Молдовы Европой.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/warning-russia-may-be-planning-violent-protests-after-the-moldovan-elections/
