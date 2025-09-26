У США попередили, що може розпочатися одразу після виборів у Молдові: до чого готується РФ

Москва створює умови для виникнення потенційно насильницьких протестів із метою усунення президента Молдови Майї Санду від влади після парламентських виборів 28 вересня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Протести у Молдові. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики відзначають, що недавні опитування в Молдові свідчать про те, що прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка зараз має більшість у парламенті, може втратити свою більшість на майбутніх виборах, і що жодна інша партія чи блок не отримає явної більшості.

Опитування сигналізують, що багато залежатиме від значної кількості виборців, які ще не визначилися, та голосів діаспори (чиї думки опитування не відстежують), тому ймовірні результати виборів поки що залишаються незрозумілими.

Як уточнюють аналітики ISW, Росія може використовувати пов'язані з Кремлем молдавські політики та інші діячі, щоб створити умови для виникнення післявиборчих протестів незалежно від результатів виборів.

Через протести Кремль, напевно, хоче спробувати усунути президента Молдови Майю Санду від влади, прогнозують аналітики.

Аналітики також звернули увагу, що Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 23 вересня абсурдно заявила, що НАТО планує вторгнення до Молдови, готує "висадку" з Одеської області, щоб залякати невизнане Придністров'я.

НАТО невдовзі проведе свої навчання "Дакійська осінь 2025" з 20 жовтня по 13 листопада в Румунії та Болгарії, де візьмуть участь французькі війська.

"Росія, ймовірно, продовжуватиме спотворювати інформацію про наявність військ НАТО, стверджуючи, що НАТО готується до вторгнення до Молдови 30 листопада", — попереджають експерти ISW.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Раді відповіли, що справді стоїть за заявами РФ про окупацію Молдови Європою.



