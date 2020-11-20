В Тбилиси - теракт: опубликовано видео захвата заложников

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Дмитрий Симоненко
В столице Грузии снова попытка террористического акта. Как сообщают СМИ страны, тут неизвестные захватили заложников в офисе финансовой фирмы — на данный момент они удерживают десять человек. Известно, что у одного из них имеется с собой граната. Информацию подтверждают и правоохранительные органы страны. На данный момент район происшествия оцеплен.
Мужчина — террорист сообщил свои условия: он потребовал, чтобы грузинская власть буквально сегодня запретила любые азартные игры в стране, а также снизила цены на лекарства и проценты по банковским займам.
Обновляется.
Ранее "Комментарии" писали о том, что ровно месяц назад в одном из банков города Зугдиди, неизвестный мужчина, угрожая оружием, а также произведя несколько выстрелов в воздух, захватил в заложники 19 посетителей и работников финансового учреждения. Сотрудник банка успел нажать на кнопку тревоги, после чего на место приехали правоохранители, которые мгновенно оцепили территорию вокруг банка и начали переговоры. Позже правоохранители задержали вооруженного грабителя — его вывели из здания банка с поднятыми руками.
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