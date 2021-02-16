В течение года мир способен оказаться на пороге второй «холодной войны» - эксперт

В течение года миру может угрожать разжигание второй "холодной войны" между Россией и Западом. Об этом сообщил эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса Украинского института будущего Станислав Асеев на странице учреждения в Фейсбук.

Противостояние России и Запада: возможна вторая холодная война. Фото: ytimg.com

По его словам, в последние месяцы наблюдаются напряженные отношения между Россией и Европой.

РФ недавно заявила, что готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае введения новых санкций. Кроме того, именно Кремль обвинил европейские страны в том, что они недостаточно влияют на оккупацию украинских земель и урегулирования событий на Востоке Украины.

Станислав Асеев считает, что такое противостояние может стать поводом к началу второй "холодной войны".

Еще одним "тревожным звоночком" является усиление влияния и агрессии России на Донбассе. За последние недели погибло много украинских военных от пуль русских снайперов, несмотря на объявленный режим тишины.

По словам председателя ОП Андрея Ермака, Минские договоренности в их буквальном виде выполнить невозможно. А другой политик Леонид Кравчук — призывает отвечать обстрелами на обстрелы.

"И хотя сама Россия официально пока это отвергает, но рост военного и идеологического напряжения на оккупированных территориях, постоянная милитаризация Крыма, информации о возможном размещении там российского ядерного оружия, и откровенное противостояние западнорусской дипломатии, могут указывать на то, что в течение года мир способен оказаться на пороге второй "холодной войны"", — подытожил Асеев.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что глава делегации Украины в трехстороннем контактной группе по Донбасса и бывший украинский президент Леонид Кравчук сообщил, что Америка постепенно меняет свою стратегию действий относительно российской агрессии на Донбассе. Какой станет новая политика США касательно оккупации украинских восточных земель, читайте в нашем материале.

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