В течение года мир способен оказаться на пороге второй «холодной войны» - эксперт

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Кириєнко Анна
В течение года миру может угрожать разжигание второй "холодной войны" между Россией и Западом. Об этом сообщил эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса Украинского института будущего Станислав Асеев на странице учреждения в Фейсбук.
Противостояние России и Запада: возможна вторая холодная война. Фото: ytimg.com
По его словам, в последние месяцы наблюдаются напряженные отношения между Россией и Европой.
РФ недавно заявила, что готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае введения новых санкций. Кроме того, именно Кремль обвинил европейские страны в том, что они недостаточно влияют на оккупацию украинских земель и урегулирования событий на Востоке Украины.
Станислав Асеев считает, что такое противостояние может стать поводом к началу второй "холодной войны".
Еще одним "тревожным звоночком" является усиление влияния и агрессии России на Донбассе. За последние недели погибло много украинских военных от пуль русских снайперов, несмотря на объявленный режим тишины.
По словам председателя ОП Андрея Ермака, Минские договоренности в их буквальном виде выполнить невозможно. А другой политик Леонид Кравчук — призывает отвечать обстрелами на обстрелы.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что глава делегации Украины в трехстороннем контактной группе по Донбасса и бывший украинский президент Леонид Кравчук сообщил, что Америка постепенно меняет свою стратегию действий относительно российской агрессии на Донбассе. Какой станет новая политика США касательно оккупации украинских восточных земель, читайте в нашем материале.
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