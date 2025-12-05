В The Economist раскрыли, что должна сделать Европа, чтобы спасти Украину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провёл в Москве многочасовые переговоры с Владимиром Путиным по вопросу Украины, однако встреча не принесла ощутимых результатов. Об этом сообщает The Economist. По данным издания, в Европе опасались, что команда Трампа может пойти на уступки Кремлю в обмен на экономические выгоды. Теперь риск подобной "сомнительной сделки" кажется менее вероятным, однако расслабляться ЕС рано.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Как отмечает The Economist, европейские правительства ошибаются, если считают проблему исчерпанной. Во-первых, Вашингтон может представить новый, потенциально невыгодный Украине мирный план. Во-вторых, даже при отсутствии таких инициатив Киеву в ближайшие годы потребуется устойчивая военная и финансовая поддержка – и обеспечивать её придётся в основном Европе. Ежегодно Украине нужно около 90–100 млрд долларов, и бремя, которое ранее делилось между США и ЕС, теперь ложится почти полностью на европейцев.

СМИ подчеркивает: Европа должна обеспечить не только продолжение нынешней помощи, но и найти дополнительные 50 млрд долларов ежегодно, пока Россия продолжает истощающие наступательные операции. ЕС должен убедить Путина в невозможности победы и одновременно дать Украине уверенность в долговременной поддержке. Также важно показать сторонникам Трампа из движения MAGA, что Европа не "сидит на чужой шее".

Однако, по мнению аналитиков, по всем ключевым направлениям ЕС пока не справляется. Если Европа не сможет использовать замороженные российские активы, ей придется прибегнуть к собственным финансовым механизмам — в том числе к общим заимствованиям и выпуску новых видов облигаций. Украине же необходимо предсказуемое многолетнее финансирование — как минимум пятилетний пакет, который позволит планировать бюджет, производство боеприпасов и восстановление энергетики.

Текущий же подход европейцев, основанный на разрозненных и небольших взносах, The Economist называет антистратегическим: он вынуждает Киев жить "от встречи доноров к встрече", укрепляет уверенность Кремля в усталости Запада и подпитывает аргументы окружения Трампа о слабости Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Financial Times, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине масштабных финансовых ссуд. Речь идет о сумме до 210 млрд евро, что существенно превышает объемы любых предыдущих инициатив ЕС в этой сфере.



