У The Economist розкрили, що має зробити Європа, аби врятувати Україну

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф провів у Москві багатогодинні переговори з Володимиром Путіним щодо України, проте зустріч не принесла відчутних результатів. Про це повідомляє The Economist. За даними видання, у Європі побоювалися, що команда Трампа може піти на поступки Кремлю в обмін на економічні вигоди. Тепер ризик подібної "сумнівної оборудки" видається менш ймовірним, проте розслаблятися ЄС зарано.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає The Economist, європейські уряди помиляються, якщо вважають проблему вичерпаною. По-перше, Вашингтон може уявити новий, потенційно невигідний Україні мирний план. По-друге, навіть за відсутності таких ініціатив Києву найближчими роками буде потрібна стійка військова та фінансова підтримка – і забезпечувати її доведеться в основному Європі. Щороку Україні потрібно близько 90–100 млрд доларів, і тягар, який раніше ділився між США та ЄС, тепер лягає майже повністю на європейців.

ЗМІ наголошує: Європа має забезпечити не лише продовження нинішньої допомоги, а й знайти додаткові 50 млрд доларів щороку, поки Росія продовжує виснажливі наступальні операції. ЄС має переконати Путіна у неможливості перемоги та водночас дати Україні впевненість у довготривалій підтримці. Також важливо показати прихильникам Трампа з руху MAGA, що Європа не сидить на чужій шиї.

Однак, на думку аналітиків, у всіх ключових напрямках ЄС поки що не справляється. Якщо Європа не зможе використати заморожені російські активи, їй доведеться вдатися до власних фінансових механізмів, зокрема до загальних запозичень та випуску нових видів облігацій. Україні ж потрібне передбачуване багаторічне фінансування — як мінімум п'ятирічний пакет, який дозволить планувати бюджет, виробництво боєприпасів та відновлення енергетики.

Поточний підхід європейців, заснований на розрізнених і невеликих внесках, The Economist називає антистратегічним: він змушує Київ жити "від зустрічі донорів до зустрічі", зміцнює впевненість Кремля у втомі Заходу та підживлює аргументи оточення Трампа про слабкість Європи.

