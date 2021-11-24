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В Турции эвакуатор протаранил микроавтобус: много пострадавших (ФОТО)

В результате ДТП в турецкой провинции Шанлыурфа пострадали дети

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной
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В Турции произошло серьезные ДТП. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Турции эвакуатор протаранил микроавтобус: много пострадавших (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в турецкой провинции Шанлыурфа, что на востоке страны. Сообщается, что водитель эвакуатора врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на обочине. После столкновения оба транспортных средства упали в канаву. 

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 14 человек. По данным СМИ, в число потерпевших входят и несовершеннолетние. 

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. 

Стражи порядка уже начали расследование, которое установит причины ДТП. 

В Сети появляются фотографии с места инцидента. 

В Турции эвакуатор протаранил микроавтобус: много пострадавших (ФОТО) - фото 2

Фото: haberturk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Донецкой области мужчина издевался над малолетними девочками. Стражи порядка установили, что злоумышленник совершал свои преступления, когда приезжал в гости к своим племянницам. Его жертвами стали подруги детей. На днях суд вынес приговор мужчине. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось. Стало известно, что скончался 8-летний мальчишка, который пришел на мероприятие вместе со своим братом. За жизнь второго на данный момент борются медики. Кроме того, увеличилось число пострадавших. В медицинские учреждения обратились более 60 граждан. Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4420182-v-turtsyy-evakuator-vrezalsia-v-mykroavtobus-14-postradavshykh
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