В Турции эвакуатор протаранил микроавтобус: много пострадавших (ФОТО)

В Турции произошло серьезные ДТП. Об этом пишет издание Корреспондент.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в турецкой провинции Шанлыурфа, что на востоке страны. Сообщается, что водитель эвакуатора врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на обочине. После столкновения оба транспортных средства упали в канаву.

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 14 человек. По данным СМИ, в число потерпевших входят и несовершеннолетние.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Стражи порядка уже начали расследование, которое установит причины ДТП.

В Сети появляются фотографии с места инцидента.

Фото: haberturk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Донецкой области мужчина издевался над малолетними девочками. Стражи порядка установили, что злоумышленник совершал свои преступления, когда приезжал в гости к своим племянницам. Его жертвами стали подруги детей. На днях суд вынес приговор мужчине.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось. Стало известно, что скончался 8-летний мальчишка, который пришел на мероприятие вместе со своим братом. За жизнь второго на данный момент борются медики. Кроме того, увеличилось число пострадавших. В медицинские учреждения обратились более 60 граждан. Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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