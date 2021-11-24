logo

BTC/USD

56540.49

ETH/USD

4288.67

LTC/USD

210.70

USD/UAH

27.14

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Умер 8-летний мальчик: число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер 8-летний мальчик: число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось (ВИДЕО)

Водителю, въехавшему в толпу людей в городе Уокешо, грозит пожизненное заключение

сегодня, 13:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Соединённых Штатах Америки во время парада погибли люди. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Умер 8-летний мальчик: число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось (ВИДЕО)

Полиция. Фото из открытых источников

Трагедия произошла в американском городе Уокешо, что в штате Висконсин. Сообщается, что во время рождественского парада водитель внедорожника прорвался через ограждения и наехал на людей, среди которых было много детей. В результате происшествия погибли пять человек возрастом от 51 до 81 года.

На данный момент стало известно, что число жертв увеличилось. От полученных травм скончался 8-летний мальчик, который наблюдал за парадом вместе со своим братом. Второй парень также получил ранения. Он был госпитализирован и сейчас за его жизнь борются медики. 

Кроме увеличившегося числа жертв, увеличилось и число пострадавших. По данным издания, после инцидента за медицинской помощью обратились 62 гражданина. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Им оказался 39-летний житель города Милуоки. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам. Теперь ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Видео 18+

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бразилии во время вечеринки на набережной обрушился тротуар. В результате инцидента в образовавшейся яме оказалось несколько десятков человек. Среди пострадавших несовершеннолетние. По предварительным данным, никто из них не получил серьезный ранений. Люди самостоятельно выбрались из ямы. 

Также издание "Комментарии" писало  о том, что Индонезию накрыли сильные наводнения. Они образовались после проливных дождей, который прошли на прошлой неделе. Стихия уже успела унести жизни нескольких местных жителей. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4420120-v-ssha-zhertvoi-naezda-avto-na-rozhdestvenskyi-parad-stal-8-letnyi-malchyk
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!