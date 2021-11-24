Умер 8-летний мальчик: число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах Америки во время парада погибли люди. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Полиция. Фото из открытых источников

Трагедия произошла в американском городе Уокешо, что в штате Висконсин. Сообщается, что во время рождественского парада водитель внедорожника прорвался через ограждения и наехал на людей, среди которых было много детей. В результате происшествия погибли пять человек возрастом от 51 до 81 года.

На данный момент стало известно, что число жертв увеличилось. От полученных травм скончался 8-летний мальчик, который наблюдал за парадом вместе со своим братом. Второй парень также получил ранения. Он был госпитализирован и сейчас за его жизнь борются медики.

Кроме увеличившегося числа жертв, увеличилось и число пострадавших. По данным издания, после инцидента за медицинской помощью обратились 62 гражданина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Им оказался 39-летний житель города Милуоки. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам. Теперь ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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в Бразилии во время вечеринки на набережной обрушился тротуар . В результате инцидента в образовавшейся яме оказалось несколько десятков человек. Среди пострадавших несовершеннолетние. По предварительным данным, никто из них не получил серьезный ранений. Люди самостоятельно выбрались из ямы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Также издание "Комментарии" писало о том, что Индонезию накрыли сильные наводнения. Они образовались после проливных дождей, который прошли на прошлой неделе. Стихия уже успела унести жизни нескольких местных жителей.

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