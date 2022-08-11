В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО

В МИД Турции вдруг заявили, что Финляндия и Швеция пока не выполнили важные условия для того, чтобы официальная Анкара одобрила их на вступление в НАТО. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, пишет Daily Sabah .

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии (фото из открытых источников)

Главный дипломат также озвучил, по его мнению, важную причину. А именно – экстрадицию "курдских террористов" в Турцию. Это и есть, вероятно, важные договоренности для вступления этих стран.