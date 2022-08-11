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В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО

В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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В МИД Турции вдруг заявили, что Финляндия и Швеция пока не выполнили важные условия для того, чтобы официальная Анкара одобрила их на вступление в НАТО. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, пишет Daily Sabah .

В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии (фото из открытых источников)

Главный дипломат также озвучил, по его мнению, важную причину. А именно – экстрадицию "курдских террористов" в Турцию. Это и есть, вероятно, важные договоренности для вступления этих стран.

Мевлют Чавушоглу также добавил, что Финляндия и Швеция даже предложили организовать в августе встречу по этому вопросу.

"Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа", – рассказал министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Финляндия и Швеция таки вступают в НАТО : подписан меморандум с Турцией. 28 июня три страны подписали трехсторонний меморандум о процессе членства Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заверил представителей скандинавских государств, что проголосует "за" во время саммита в Мадриде. Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция "получила то, что хотела" от переговоров со Швецией и Финляндией. Между странами есть договоренности по сотрудничеству в борьбе с террористической группой РПК и террористическими группами Гюлениста, Финляндия и Швеция не окажут поддержки этим группировкам. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поздравила союзников с "очень хорошим соглашением" с Турцией и сказала, что этот шаг сделает альянс более крепким. В среду, 29 июня, по словам генсека Столтенберга, лидеры НАТО официально пригласят Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.



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Источник: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/sweden-finland-havent-taken-concrete-action-on-turkiyes-concerns
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