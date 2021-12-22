В Великобритании замечена радуга-альбинос: как она выглядит (ФОТО)

В Великобритании запечатлели необычное природное явление. Снимки были опубликованы в социальной сети Instagram на странице BBC Weather.

Радуга. Фото: Pixabay

В прошедшие выходные в Британии была туманная погода. Эти условия создали предпосылки к возникновению необычных радуг. Они отличаются цветом от своих "собратьев", что возникают после дождя.

Фото: instagram.com/bbcweather

Так, 18 и 19 декабря у местных жителей был шанс понаблюдать за белой туманной радугой. Сообщается, что туманная радуга возникает аналогично обычной, за исключением того, что радуга создается солнечным светом, взаимодействующим с дождем, а туманная радуга является результатом взаимодействия солнечного света с туманом.

Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.

Внутренняя сторона белой радуги может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.





Фото: instagram.com/bbcweather

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки запечатлели невидимку. Американский бомбардировщик-невидимка был замечен на картах Google. Пользователь одного из форумов поделился своей находкой и тем, как её можно отыскать самостоятельно. Сообщается, что летательный аппарат в этот момент пролетал неподалёку от города Конкордиа, что в штате Миссури.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы с помощью космического телескопа смогли запечатлеть скопление молодых звезд, которое находится на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нашей планеты.

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