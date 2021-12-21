В США запечатлели невидимку: можно увидеть на Google-картах (ФОТО)

На Google-картах нашли бомбардировщик-невидимку. Об этом пишет издание УНИАН.

Google. Фото: Pixabay

Один из пользователей форума Reddit поделился своей находкой. Он заметил на картах от Google летящий американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик под названием B-2 Spirit.

В этот момент летательный аппарат пролетал рядом с городом Конкордиа, что в штате Миссури. Отмечается, что летательный аппарат передвигался с настолько большой скоростью, что даже смог остаться в "фокусе" оборудования спутника.

Для справки: малозаметный бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Является первым современным серийным тяжёлым самолётом, который выполнен по схеме "летающее крыло". Согласно данным из открытых источников, всего был произведен 21 экземпляр такого самолета. Бомбардировщик может развивать скорость до 1010 километров в час.





Фото: Reddit

Для того чтобы самостоятельно увидеть B-2 Spirit на Google-картах, вы можете перейти по ссылке, или ввести самостоятельно координаты: 9 ° 01'18,5 "северной широты, 93 ° 35'40,5 "западной долготы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании мужчина запечатлел горного призрака. Так называют явление, которое возникает в горах, когда Солнце, светит позади человека, смотрящего вниз с хребта или пика в туман. "Призрак" являет собой оптическую иллюзию. Британец изрядно испугался, увидев необычное природное явление.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA увидели в космосе "Рождественскую Елку". Космический объект является скоплением молодых звезд и находится в нескольких тысячах километров от нашей планеты.

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