В Венгрии будут общие патрули с китайской полицией: какова цель

Правительство Венгрии подтвердило, что МВД страны имеет соглашение с китайской полицией. Ее основа цель состоит в совместном патрулировании представителей обеих стран в Венгрии для дополнительной безопасности туристов. Однако существуют подозрения в других целях КНР.



В Венгрии будут действовать китайско-венгерские патрули. Фото из открытых источников

В Венгрии долгое время неофициально сообщалось о сотрудничестве полиций обеих стран. Однако теперь издание Telex получило официальное тому подтверждение.

"Правоохранители обеих стран смогут совместно осуществлять патрулирование, что позволит обеспечить более эффективную коммуникацию между гражданами и властями обеих стран, улучшить внутреннюю безопасность и общественный порядок", — сообщили в венгерском правительстве.

Венгерские чиновники указывают, что такая инициатива будет полезна во время туристического сезона, когда в страну приезжают многие китайские туристы. Также правительство страны объясняет, что у Венгрии уже есть подобные договоры с другими странами. Например, существуют общие патрули с Хорватией на морских курортах и с Австрией по озеру Балатон.

Пока неизвестна численность патрулей и количество китайских правоохранителей, которое будет привлечено к этому. Это будет установлено впоследствии исполнительными органами стран.

Несмотря на заявления венгерского правительства, что инициатива позволит создать дополнительную безопасность для туристов в пиковый сезон, немецкое издание Welt указывает на другие возможные действия КНР. По их словам, Китай пытается таким образом получить возможность дополнительного контроля над своими гражданами в других странах. Подобное соглашение уже существует между КНР и Сербией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай назвал "красную линию", которую не может пересечь США.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который назвал единственный шанс на мир для Украины.