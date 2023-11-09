В Венгрии кое-что предложили Украине вместо вступления в ЕС

В Орбана считают, что Украине сегодня следует предложить привилегированное партнерство. Ведь сейчас нет способа и возможности начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает Hirado.

Гергели Гуляш (фото из открытых источников)

Он заявил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает значительную финансовую и гуманитарную поддержку. Но, по его словам, Украина якобы не выполнила условия, необходимые для начала переговоров. По его мнению, наша страна даже не приблизилась к ним в последнее время.



Поэтому в Венгрии считают, что сегодня нужно предложить Украине привилегированное партнерство. Сегодня вроде бы нет ни способа, ни возможности начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз.



Но Гуляш не объяснил, что такое привилегированное партнерство и что оно даст Украине нашу страну. В качестве примера он привел решения, которые, по его мнению, негативно влияют на проживающих в Украине венгров, а также ситуацию с коррупцией.



"Мы должны согласиться с бывшим комиссаром Евросоюза Юнкером, который говорит, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и ошибкой", – сказал он.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что станет главной проблемой на пути к членству Украины в ЕС. Одной из топ-тем недели решение Европейской Комиссии (ЕК) рекомендовать начать в декабре переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяет, что четыре рекомендации ЕК не повлияют на политическое решение, которое будет приниматься на саммите в декабре.



Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что блокирование переговоров по вступлению Украины в ЕС со стороны Венгрии выглядит не слишком серьезной угрозой.

