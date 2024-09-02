В Венгрии назвали фактор, без которого страна не выживет: обвинили Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не выживет без российской нефти. По словам Сиярто, Украина, которая приостановила поставки российской нефти, поставила Будапешт перед "очень серьезным вызовом".



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сиярто в интервью российским СМИ прокомментировал ситуацию с зависимостью Венгрии от российской нефти.

"Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры", — сказал Сиярто.

Венгерский министр также прокомментировал возможность производить поставки нефти через трубопровод из Хорватии.

"Его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Здесь нужно принимать во внимание еще и Словакию, которая снабжается нефтью через Венгрию. И она просто не имеет другого выбора. И частично Чешскую Республику", — подчеркнул Сийярто.

Отметим, что, несмотря на заявления Петера Сиярто, анализ Еврокомиссии обнаружил, что хорватскому трубопроводу JANAF Adriatic достаточно свободных мощностей, чтобы обеспечить Венгрию и Словакию нефтью, не происходящей из России.

Также Сиярто российским СМИ заявил, что Венгрия не желает отказываться от российской нефти, потому что не хочет "принимать на себя такие риски", тогда как Украина остановкой транзита российской нефти поставила Будапешт перед "очень серьезным вызовом".

Напомним, что в июле Украина из-за санкций приостановила транзит российской нефти компании "Лукойл" в Венгрию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нашла выход для снабжения нефти в Венгрию и Словакию.

Также "Комментарии" писали, что одна из стран обогнала Китай по импорту российской нефти.