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В визовом тендере посольства Польши в Украине есть признаки недобросовестной конкуренции - адвокат

Адвокат подробно рассказала о махинациях в посольстве

сегодня, 19:36
Автор:

Лиля Воробьева

В тендере посольства Польши в Украине по услугам визового центра, результаты которого объявлено в июне,  имеются признаки недобросовестной конкуренции. Такое мнение высказала польский адвокат Малгожата Серадзька изданию Puls Biznesu, комментируя предложение победителя тендера предоставлять часть сервиса бесплатно. По ее мнению, продажа услуг ниже стоимости их предоставления, либо путем перепродажи их ниже стоимости покупки, может ставить целью устранение других предпринимателей с рынка или осложнения доступа к нему.

В визовом тендере посольства Польши в Украине есть признаки недобросовестной конкуренции - адвокат

Малгожата Серадзька (фото из открытых источников)

"Подобное ценовое предложение, которое отличается от рыночных условий, нарушает интересы предпринимателей, которые надежно и последовательно оценивают стоимость своей услуги в соответствии с текущей экономической ситуацией. В процессе процедур государственных закупок подрядчики стремятся получить конкурентное преимущество, предлагая выгодные условия для будущих поставок, услуг или строительных работ. Нередки случаи, когда наблюдается использование манипуляций с ценами или так называемое перекрестное субсидирование для устранения конкуренции ", — отметила специалист.

Статья 226 закона о публичных закупках (PZP) требует от заказчика отклонить предложение, что составляет акт недобросовестной конкуренции, к которому относится и манипулирование ценой, считает Серадзька. Адвокат пояснила, что таким нарушением является определение цены на единицу продукции, которая не покрывала фактических расходов по контракту. Это можно классифицировать как воспрепятствование доступу других предпринимателей к рынку, считает она.

По словам Анджея Арендарського, президента Верховной экономической палаты, Польша уже конкурирует за украинских трудовых мигрантов с другими странами, в частности, с Германией. По данным Центрального статистического управления Польши (GUS), наибольшее количество вакансий в Польше для украинцев является на производстве, строительстве, торговле, ремонте транспортных средств и тому подобное. Однако, будут ли граждане Украины трудоустраиваться в этих секторах, и Польша не станет для них просто транзитной страной, зависит от нескольких факторов, добавляет эксперт. По его мнению, в интересах польских предприятий, создание соответствующих условий труда: легальных, справедливо оплачиваемых, а также борьба со всеми формами дискриминации работников с Востока. Арендарський убежден, что закончились времена, когда работник из-за восточной границы готов был работать нелегально или по контракту, который предусматривал высокую ставку, чем дома, но ниже, чем должен получать поляк. Кроме того, Польша как государство, должно гарантировать, что визовые процедуры, связанные с приездом и возможностью работать в Польше, выполняются максимально эффективно,- считает эксперт.

По данным на январь 2021, в Польше проживало 1,35 миллиона граждан Украины. В январе 2020 году количество заявлений о намерении трудоустройства и разрешений на сезонную работу для граждан Украины в Польше составило 160 000, в апреле — 50 тыс., В июне — 180 тыс.

Посольство Польши в декабре 2020 года объявило тендер на оказание услуг для пяти собственных консульств в Украине по обработке данных для выдачи виз. В июне победителем объявлен консорциум из компаний TLScontact французской группы Teleperformance и польской Personnel Service, близкой к правящей партии бизнесмена Томаша Мисяка. Альянс предложил обрабатывать данные на разрешения для пограничного движения бесплатно. Кроме того, польская компания сама занимается трудоустройством украинцев, поэтому имеет конфликт интересов, считают эксперты. Три участника тендера обжаловали его в Национальной апелляционной палате Польши за нарушения, по их мнению, закона о публичных закупках.

В Киеве, Одессе, Львове и Харькове прошли митинги у консульств Польши, представительства ЕС и МИД Украины против угроз монополизации рынка трудоустройства украинцев в Польше. Проблемой заинтересовались народные депутаты.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что  минимальная зарплата в Польше отличается от украинской .


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Источник: https://www.pb.pl/konto/e-wydania/
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