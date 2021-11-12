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Великобритания отправила своих солдат на польско-беларусскую границу

Небольшая группа британских военнослужащих находится на границе Польши после соглашения с польским правительством

сегодня, 19:27
Автор:

Денис Подставной
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Британские солдаты отправились в Польшу. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Великобритании. 

Великобритания отправила своих солдат на польско-беларусскую границу

Польская граница. Фото: twitter.com/mblaszczak

В британском ведомстве заявили, что небольшая группа военнослужащих вооруженных сил Великобритании была развернута на польско-беларусской границе после соглашения с польским правительством. 

Целью пребывания группы будет являться изучение возможностей предоставления инженерной поддержки для решения возникшей ситуации на границе.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что Великобритания и Польша имеют долгую историю дружбы и союзничества в рамках НАТО.

Отметим, что ранее о намерениях пригласить в Польшу британских специалистов сообщал министр национальной обороны Польши. Он рассказал, что солдаты двух государств будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Российская Федерация отправила своих десантников в Беларусь. По информации СМИ, российские военнослужащие выполнят практическое десантирование на территории Гродненской области Беларуси. Вместе с беларусскими военными они примут участие в совместном тактическом учении. После учений солдаты отправятся на место своей постоянной дислокации. 
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что политический эксперт Павел Нусс считает, что граница с Беларусью де-факто превратилась в еще одну границу с Россией. Он отметил, что две недели назад издание "Washington Post" впервые предупредило о концентрации российских войск у границ Украины, но у президента Зеленского фактически отрицали эту угрозу, и только лишь спустя полторы недели он как-то отреагировал, но, впрочем, как и всегда – вяло и неубедительно.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQPress/status/1459158907809669120
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