Великобритания отправила своих солдат на польско-беларусскую границу

Британские солдаты отправились в Польшу. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Великобритании.

Польская граница. Фото: twitter.com/mblaszczak

В британском ведомстве заявили, что небольшая группа военнослужащих вооруженных сил Великобритании была развернута на польско-беларусской границе после соглашения с польским правительством.

Целью пребывания группы будет являться изучение возможностей предоставления инженерной поддержки для решения возникшей ситуации на границе.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что Великобритания и Польша имеют долгую историю дружбы и союзничества в рамках НАТО.

Отметим, что ранее о намерениях пригласить в Польшу британских специалистов сообщал министр национальной обороны Польши. Он рассказал, что солдаты двух государств будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Российская Федерация отправила своих десантников в Беларусь. По информации СМИ, российские военнослужащие выполнят практическое десантирование на территории Гродненской области Беларуси. Вместе с беларусскими военными они примут участие в совместном тактическом учении. После учений солдаты отправятся на место своей постоянной дислокации.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что политический эксперт Павел Нусс считает, что граница с Беларусью де-факто превратилась в еще одну границу с Россией. Он отметил, что две недели назад издание "Washington Post" впервые предупредило о концентрации российских войск у границ Украины, но у президента Зеленского фактически отрицали эту угрозу, и только лишь спустя полторы недели он как-то отреагировал, но, впрочем, как и всегда – вяло и неубедительно.

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