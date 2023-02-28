Венгерская оппозиция намекнула, что Орбан агент России

Виктор Орбан выступил в парламенте Венгрии, чем приступил к его весенней сессии. После своей речи слово предоставили другим политикам, в частности лидеру "Демократической коалиции" (DK) Ференцу Дюрчаню, который риторически спросил, не является ли премьер-министр Венгрии агентом России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

Путин и Орбан. Фото из открытых источников

Во время своей речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал несколько заявлений, касающихся Украины, в частности, он поддержал мирный план Китая и выступил против расширения НАТО на восток, сообщив, что такие действия могут усилить эскалацию. Также венгерский лидер заверил, что вопрос Венгрии должен стоять выше помощи Украине.

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На речь и политику Орбана отреагировал лидер партии DK Ференц Дюрчань обвинил премьера Венгрии в поддержке Путина.

"Вы фактически поддерживаете мир убийцы. Они действительно хотят, чтобы Украина сдалась. Грязные мысли, грязное поведение", — говорит венгерский оппозиционер.

Таким образом, Дюрчань заметил, если Орбан встал на сторону врага, то у него есть вопрос к лидеру Венгрии.

"Возможно ли, что премьер-министр Венгрии является агентом России?", — спросил Дюрчань и добавил, "если родина не независима, то она не властна над своей судьбой, тогда она будет рабской страной и рабской нацией".

Виктор Орбан не ответил на обвинения венгерского оппозиционера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение Виктору Орбану.