logo

BTC/USD

23490.93

ETH/USD

1635.75

LTC/USD

95.22

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Венгерская оппозиция намекнула, что Орбан агент России
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгерская оппозиция намекнула, что Орбан агент России

Лидер оппозиционной партии спросил премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, не является ли он агентом России.

сегодня, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Виктор Орбан выступил в парламенте Венгрии, чем приступил к его весенней сессии. После своей речи слово предоставили другим политикам, в частности лидеру "Демократической коалиции" (DK) Ференцу Дюрчаню, который риторически спросил, не является ли премьер-министр Венгрии агентом России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

Венгерская оппозиция намекнула, что Орбан агент России

Путин и Орбан. Фото из открытых источников

Во время своей речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал несколько заявлений, касающихся Украины, в частности, он поддержал мирный план Китая и выступил против расширения НАТО на восток, сообщив, что такие действия могут усилить эскалацию. Также венгерский лидер заверил, что вопрос Венгрии должен стоять выше помощи Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


На речь и политику Орбана отреагировал лидер партии DK Ференц Дюрчань обвинил премьера Венгрии в поддержке Путина.

"Вы фактически поддерживаете мир убийцы. Они действительно хотят, чтобы Украина сдалась. Грязные мысли, грязное поведение", — говорит венгерский оппозиционер.

Таким образом, Дюрчань заметил, если Орбан встал на сторону врага, то у него есть вопрос к лидеру Венгрии.

"Возможно ли, что премьер-министр Венгрии является агентом России?", — спросил Дюрчань и добавил, "если родина не независима, то она не властна над своей судьбой, тогда она будет рабской страной и рабской нацией".

Виктор Орбан не ответил на обвинения венгерского оппозиционера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение Виктору Орбану.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telex.hu/belfold/2023/02/27/parlament-tavaszi-ulesszak-orban-viktor-akkumulatorgyarak-finn-sved-nato-csatlakozas
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!