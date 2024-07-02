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Венгерский министр консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского прекратить огонь

Ни Будапешт, ни Москва не скрывают, что разговор касался Украины.

2 июля 2024, 23:29
Автор:
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Лиля Воробьева
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто общался с российским коллегой Сергеем Лавровым, пока венгерский премьер Виктор Орбан посещал Киев. На этот звонок Сийярто в Москву обратило внимание "Европейская правда".

Венгерский министр консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского прекратить огонь

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

На сайте МИД Венгрии отмечается, что звонок инициировал Будапешт – стороны "высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога".

Во время разговора стороны "обратили внимание на необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств, проживающих в стране", цитирует "Европейская правда".

"Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает постепенно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", — указывает МИД РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, как Зеленский отреагировал на предложение Орбана о переговорах с РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля находился в Киеве с визитом. Во время этого визита он просил президента Владимира Зеленского о "перерыве" в войне и переговорах с террористической Россией.

О реакции Владимира Зеленского по такой просьбе, учитывая предыдущие пророссийские высказывания Орбана, в эфире телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В частности, по его словам, президент Украины предоставил премьер-министру Венгрии возможность высказать свое мнение. При этом Жовква говорит, что переговоры прошли в нескольких форматах: сначала лидеры разговаривали без присутствия делегаций, а затем в составе делегаций. Предложение о переговорах с Россией звучало в обеих частях встречи, и Орбан повторил его на пресс-конференции.
 



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/2/7189379/
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