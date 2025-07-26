Венгрия может кардинально изменить свой взгляд на войну РФ против Украины

В случае прихода к власти в Венгрии главного оппонента Виктора Орбана – лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра официальный Будапешт может наконец-то занять четкую позицию по российско-украинской войне. В частности, Венгрия заявит, что Россия является агрессором в войне против Украины, и венгры должны занять чёткую прозападную позицию. Об этом говорится в заявлении Петера Мадьяра.

Петер Мадяр. Фото: из открытых источников

Оппозиционный венгерский политик организовал свое внешнеполитическое мероприятие параллельно с ежегодной программной речью Орбана в рамках "летнего университета Тушваньош".

В своем выступлении Петер Мадяр сказал, что с вторжением российских войск в Украину "прошлое пошло против будущего" и нет сомнений в том, кто несет ответственность за войну.

Политик продолжил, что Венгрия должна что-то делать для того, чтобы остановить войну, а не "только говорить, писать посты и пугать людей эскалацией".

Мадяр высказал мнение, что, если бы при посредничестве США появился реалистичный проект мирного соглашения, на который согласилась бы Украина, тогда венгерскому лидеру стоило бы позвонить главе Кремля или "сесть на военно-транспортный самолет и убедить российского диктатора хотя бы прочитать его".

Кроме этого, в своей речи политик говорил, что Венгрии придется выбирать, быть в блоке с прогрессивным Западным миром или с группой недемократических стран во главе с Россией.

"Венгрия не должна дрейфовать, а должна занять место за „западным" столом. Мы не должны дрейфовать туда-сюда между Востоком и Западом – наше место было, есть и будет в Европе", – отметил Петер Мадяр.

Также он отметил, что если Венгрия ожидает, чтобы в ее внутренние дела никто не вмешивался, то должна поступать так же и уважать суверенитет других стран.

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