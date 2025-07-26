В ЕС предложили Украине быть буферным государством

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в большую войну. Об этом Орбан написал в соцсети Х.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства заявил, что Будапешт предлагает Киеву стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и основанным на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

"Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском", – заявил венгерский премьер.

По его словам, нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".

Также Виктор Орбан назвал Украину "буферным государством".

"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, граничащим с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только что сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции", – отметил Орбан.

По его словам, Украина находится в такой ситуации, как когда-то была Венгрия. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя.

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