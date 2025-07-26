В ЕС предложили Украине быть буферным государством

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Кравцев Сергей
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в большую войну. Об этом Орбан написал в соцсети Х.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Глава венгерского правительства заявил, что Будапешт предлагает Киеву стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и основанным на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".
По его словам, нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".
Также Виктор Орбан назвал Украину "буферным государством".
По его словам, Украина находится в такой ситуации, как когда-то была Венгрия. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя.
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