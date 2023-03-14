Венгрия назвала своего единственного союзника в Европе

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий уверяет, что Украина не может решить свою судьбу самостоятельно, а должна ожидать решения США. Кроме того, политик уверяет, что единственным союзником Венгрии в Европе является Ватикан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Index.



Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий дал большое интервью для издания Index. В ходе беседы были подняты темы венгерской армии, НАТО и войны в Украине. По мнению Шалай-Бобровницкого война в Украине станет длительным процессом. Кроме того, венгерский политик обвиняет Запад в эскалации конфликта.

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"Нас ждет затяжная война. Запад хочет заставить всех идти на войну, а сегодня в Европе лагерь мира почти закончился и все готовятся к войне. Кроме нас, венгров. Запад решил не сбавить войну, а сделать ее масштабной", — утверждает министр обороны Венгрии

Шалай-Бобровницкий заявляет, что Венгрия с самого начала вторжения показывала свои пацифистические намерения и выступала против войны.

"Наша позиция четкая: нужно немедленно прекратить вести огонь и начать мирные переговоры", — говорит глава Минобороны Венгрии.

Кристоф Шалай-Бобровницкий считает, что в Европе только один союзник Венгрии имеет схожую позицию.

"К сожалению, мы одни в Европе с такой позицией – кроме Ватикана", — заявил венгерский политик.

Подобную позицию ранее озвучивал и премьер-министр Виктор Орбан, сказавший, что только Ватикан и Венгрия выступают за мир в Украине.

Также "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциск назвал условие приезда в Украину.