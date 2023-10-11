Венгрия неожиданно приняла положительное решение для Украины

Венгрия сняла запрет на импорт украинского свекловичного и тростникового сахара, введенного с 15 сентября 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на постановление правительства Венгрии.



Венгрия упразднила запрет на украинский сахар. Фото из открытых источников

С этого момента украинский сахар, находившийся под венгерским эмбарго, может свободно попадать на венгерские рынки.

Венгерское правительство, после срока отмены ограничений украинских продуктов Еврокомиссией 15 сентября, в одностороннем порядке обнародовало решение о запрете украинского зерна, мяса, вина и других продуктов. В общей сложности под запрет попали 24 вида украинской продукции. Венгрия позволяла только совершать транзит через свою территорию, однако не реализацию украинских товаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сбежал из своей страны перед тем, как к нему должен был приехать президент Румынии Клаус Иоханнис. Орбан заявил, что находится с визитом в Грузии, несмотря на то, что встреча с румынским президентом была запланирована еще весной. СМИ считают, что Виктор Орбан не хотел попадаться на глаза Иоханнису из-за своих провокационных заявлений. Венгерский премьер-министр призвал пересмотреть статус некоторых румынских территорий, указывая, что там проживает много венгров, а также сообщая, что когда-то эти земли принадлежали Венгрии. Визит президента Румынии состоялся через после встречи с Зеленским, где Клаус Иоханнис подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии немецкая компания собирается построить самый современный танк в мире.