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Венгрия неожиданно приняла положительное решение для Украины

Правительство Венгрии приняло благоприятное решение для Украины. Чего это касается.

сегодня, 17:57
Автор:
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Slava Kot
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Венгрия сняла запрет на импорт украинского свекловичного и тростникового сахара, введенного с 15 сентября 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на постановление правительства Венгрии. 

Венгрия неожиданно приняла положительное решение для Украины

Венгрия упразднила запрет на украинский сахар. Фото из открытых источников

С этого момента украинский сахар, находившийся под венгерским эмбарго, может свободно попадать на венгерские рынки.


Венгерское правительство, после срока отмены ограничений украинских продуктов Еврокомиссией 15 сентября, в одностороннем порядке обнародовало решение о запрете украинского зерна, мяса, вина и других продуктов. В общей сложности под запрет попали 24 вида украинской продукции. Венгрия позволяла только совершать транзит через свою территорию, однако не реализацию украинских товаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сбежал из своей страны перед тем, как к нему должен был приехать президент Румынии Клаус Иоханнис. Орбан заявил, что находится с визитом в Грузии, несмотря на то, что встреча с румынским президентом была запланирована еще весной. СМИ считают, что Виктор Орбан не хотел попадаться на глаза Иоханнису из-за своих провокационных заявлений. Венгерский премьер-министр призвал пересмотреть статус некоторых румынских территорий, указывая, что там проживает много венгров, а также сообщая, что когда-то эти земли принадлежали Венгрии. Визит президента Румынии состоялся через после встречи с Зеленским, где Клаус Иоханнис подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии немецкая компания собирается построить самый современный танк в мире.



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Источник: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/957202a5cc03756431b637e9939b503810faf2ae/megtekintes
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