logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Венгрия прекращает "мирную миссию": что говорят в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия прекращает "мирную миссию": что говорят в ЕС

Орбан может обновить ее, когда это потребуется, пишут журналисты.

сегодня, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Венгрия сообщила странам-членам Европейского Союза, что она прекратила свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Об этом пишет El Pais, ссылаясь на дипломатические источники, утверждающие, что венгерский министр по европейским делам Янош Бока направил соответствующую ноту государствам ЕС. Однако в столицах стран-членов ЕС сомневаются в правдивости этого сообщения и полагают, что премьер-министр Виктор Орбан может "реанимировать" этот маневр, когда это будет ему выгодно.

Венгрия прекращает "мирную миссию": что говорят в ЕС

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Премьер-министр Орбан недавно совершил поездку в Москву, что вызвало возмущение в большинстве столиц ЕС, поскольку Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС. Это привело к бойкотированию встреч высокого уровня, организованных венгерским председательством.

Также вызывает обеспокоенность Евросоюза решение Будапешта разрешить россиянам и белорусам въезжать в страну без проверок, что рассматривается как еще один признак сближения с Москвой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия и Польша сильно поссорились из-за Украины . Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил своего польского коллегу Радослава Сикорского во лжи относительно предложения провести встречу министров ЕС в Украине. Сиярто на своей странице в Facebook заявил, что Сикорский "перешел еще один предел и соврал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его несуразное предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине".

Сикорский ранее в интервью Visegrad Insight заявил, что Сиярто изменил свое мнение по поводу польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине. Представитель польского МИД Павел Вронский пояснил, что Сикорский, возможно, неправильно интерпретировал поведение Сиярто, считая его позитивно настроенным по этому предложению.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elpais.com/internacional/2024-08-01/hungria-inquieta-a-la-ue-al-extender-a-rusos-y-bielorrusos-los-visados-de-trabajo-para-extranjeros.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости