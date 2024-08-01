Венгрия прекращает "мирную миссию": что говорят в ЕС

Венгрия сообщила странам-членам Европейского Союза, что она прекратила свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Об этом пишет El Pais, ссылаясь на дипломатические источники, утверждающие, что венгерский министр по европейским делам Янош Бока направил соответствующую ноту государствам ЕС. Однако в столицах стран-членов ЕС сомневаются в правдивости этого сообщения и полагают, что премьер-министр Виктор Орбан может "реанимировать" этот маневр, когда это будет ему выгодно.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Премьер-министр Орбан недавно совершил поездку в Москву, что вызвало возмущение в большинстве столиц ЕС, поскольку Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС. Это привело к бойкотированию встреч высокого уровня, организованных венгерским председательством.

Также вызывает обеспокоенность Евросоюза решение Будапешта разрешить россиянам и белорусам въезжать в страну без проверок, что рассматривается как еще один признак сближения с Москвой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия и Польша сильно поссорились из-за Украины . Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил своего польского коллегу Радослава Сикорского во лжи относительно предложения провести встречу министров ЕС в Украине. Сиярто на своей странице в Facebook заявил, что Сикорский "перешел еще один предел и соврал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его несуразное предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине".

Сикорский ранее в интервью Visegrad Insight заявил, что Сиярто изменил свое мнение по поводу польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине. Представитель польского МИД Павел Вронский пояснил, что Сикорский, возможно, неправильно интерпретировал поведение Сиярто, считая его позитивно настроенным по этому предложению.

