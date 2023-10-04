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Венгрия требует от ЕС уменьшить помощь Украине: о какой сумме идет речь

Правительство Венгрии призвало выделить Украине от ЕС не 50 млрд, а значительно меньшую сумму.

сегодня, 10:04
Автор:
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Slava Kot
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Венгрия отправила уведомления членам Европейского Союза об уменьшении финансовой помощи для Украины. В заявлении говорится, что вместо 50 млрд, по мнению венгерских чиновников, для Украины будет достаточно 25 млрд евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Венгрия требует от ЕС уменьшить помощь Украине: о какой сумме идет речь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Европейский союз создает механизм долгосрочного бюджета на 2024–2027 годы, где предусмотрено дополнительное финансирование на сумму в 66 млрд евро. Ожидается, что 50 млрд из этих средств будет предоставлено Украине.


Для принятия бюджета нужно единодушие между членами ЕС, которое нарушает Венгрия. Как следствие, ЕС предлагает разблокировать для правительства Орбана более 13 млрд евро, которые были заморожены из-за нарушения верховенства права в Венгрии. Кроме того, Украина также пошла на уступки и исключила венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны.

Однако Венгрия и дальше не соглашается на выделение 50 млрд евро для Украины, правительство Орбана призывает уменьшить помощь вдвое и выделить на этом этапе для Украины 25 млрд евро.

Напомним, что в США приняли временный бюджет, который не предусматривает поддержки Украины, а две европейские страны заявили о недостаточном количестве вооружения на своих складах для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Роберта Фицо с победой на парламентских выборах в Словакии. Фицо в своей предвыборной кампании призвал отказаться от поставок оружия Украине, а также против вступления Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии к пяти годам осудили украинского капитана.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-03/hungary-floats-splitting-ukraine-aid-after-us-cash-is-blocked
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