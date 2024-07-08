Венгры назвали страну, которая им угрожает больше всего: шокирующий результат для Украины

Более половины венгров назвали Украину главной угрозой Венгрии. По их мнению, Украина представляет большую опасность, чем Россию.. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Мир глазами Венгрии", опубликованное аналитическим центром Policy Solutions.



Венгры назвали Украину большей угрозой, чем Россию. Фото из открытых источников

Согласно опросам Policy Solutions, 51% венгров назвали Украину наибольшей угрозой для Венгрии. На втором месте оказалась Россия – 46%. Следующими странами, которые, по мнению венгров, представляют угрозу для их страны стали Китай и США – по 34%.

Как отмечают авторы исследования, в венгерском обществе произошли большие изменения по сравнению с 2023 годом, когда венгры воспринимали Россию на 16 пунктов большей угрозой, чем Украина. Кроме того, 48% венгров назвали сотрудничество с Россией важным, а с Украиной – 39%.

"Годом раньше Россия занимала последнее место в этом рейтинге. В случае с Украиной мы отметили резкое снижение процента людей, которые воспринимают ее как важного партнера", — пишут авторы отчета Policy Solutions.

В рейтинге мировых лидеров наиболее негативно венгры относятся к Владимиру Путину – 63%. Однако президент Украины Владимир Зеленский оказался на втором месте – 61%. Тройку лидеров замыкает Джо Байден – 50% венгров негативно относятся к президенту США.

В то же время, наиболее положительное отношение у венгров к Папе Римскому – 60%. Вторым в списке стал бывший президент США Дональд Трамп – 30%, а тройку лидеров замыкает президент Сербии Александар Вучич – 29%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как российский диктатор Владимир Путин отреагировал на его предложение о прекращении огня.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Венгрии Роберте Сиярто, который призвал европейских политиков "пристегнуть ремни" и смотреть, как Венгрия решает вопрос войны в Украине.