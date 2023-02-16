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Верят ли европейцы в победу Украины. Где самые высокие показатели

Независимая платформа европейского общественного мнения eupinions провела исследование европейских настроений по поводу войны в Украине. Большинство европейцев склонно полагать, что Украина победит в войне.

сегодня, 12:48
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Автор:

Slava Kot

Год спустя после начала агрессивной войны России против Украины 61% европейцев убеждены, что Украина победит в войне против России. Еще 68% жителей континента утверждают, что нападение РФ на Украину – это нападение на всю Европу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование eupinion.

Верят ли европейцы в победу Украины. Где самые высокие показатели

Европейцы ответили, победит ли Украина. Фото из открытых источников

Независимая платформа европейского общественного мнения eupinions провела исследование европейских настроений по поводу войны в Украине. В общей сложности 61% европейцев уверены, что Украина победит Россию. Среди респондентов самый низкий показатель веры в победу в Украине наблюдался в Италии – 51%, на втором месте – Германия с 55%. Больше всего убежденных, что Украина победит, оказалось в Польше – 81%.


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"Это единство является важным сигналом. Общие ценности являются краеугольным камнем поддержки, предоставляемой Украине ЕС и его странами-членами. Чем дольше затягивается эта война, тем важнее для украинцев знать, что большинство граждан ЕС признают их достижения", — утверждает эксперт из Фонда Бертельсман и глава eupinions Изабель Хоффманн.

Просмотреть результаты исследований можно ниже:

Верят ли европейцы в победу Украины. Где самые высокие показатели - фото 2

Утверждение, что российская агрессия в Украине – это нападение на всю Европу, поддерживают 68% жителей континента. Больше всего опрошенных соглашаются с таким мнением в Польше и Испании – 79% и 78% соответственно.

Верят ли европейцы в победу Украины. Где самые высокие показатели - фото 3

Данные были собраны двумя наборами. Один набор направлен на увлечение общественного мнения в ЕС-27 в целом, в то время как другой – на определение национальных особенностей с более глубоким фокусом на респондентов в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, продолжили ли бы украинцы воевать после ядерного удара России.

Также "Комментарии" писали о том, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ.



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Источник: https://eupinions.eu/de/home
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