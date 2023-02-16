Верят ли европейцы в победу Украины. Где самые высокие показатели

Год спустя после начала агрессивной войны России против Украины 61% европейцев убеждены, что Украина победит в войне против России. Еще 68% жителей континента утверждают, что нападение РФ на Украину – это нападение на всю Европу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование eupinion.

Европейцы ответили, победит ли Украина. Фото из открытых источников

Независимая платформа европейского общественного мнения eupinions провела исследование европейских настроений по поводу войны в Украине. В общей сложности 61% европейцев уверены, что Украина победит Россию. Среди респондентов самый низкий показатель веры в победу в Украине наблюдался в Италии – 51%, на втором месте – Германия с 55%. Больше всего убежденных, что Украина победит, оказалось в Польше – 81%.

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"Это единство является важным сигналом. Общие ценности являются краеугольным камнем поддержки, предоставляемой Украине ЕС и его странами-членами. Чем дольше затягивается эта война, тем важнее для украинцев знать, что большинство граждан ЕС признают их достижения", — утверждает эксперт из Фонда Бертельсман и глава eupinions Изабель Хоффманн.

Просмотреть результаты исследований можно ниже:

Утверждение, что российская агрессия в Украине – это нападение на всю Европу, поддерживают 68% жителей континента. Больше всего опрошенных соглашаются с таким мнением в Польше и Испании – 79% и 78% соответственно.





Данные были собраны двумя наборами. Один набор направлен на увлечение общественного мнения в ЕС-27 в целом, в то время как другой – на определение национальных особенностей с более глубоким фокусом на респондентов в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, продолжили ли бы украинцы воевать после ядерного удара России.

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