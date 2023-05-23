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Виктор Орбан заявил, что Украина не выиграет войну против России

Венгерский лидер считает, что у украинцев нет шансов для победы на поле боя против российских сил.

сегодня, 13:39 comments1075
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не сможет победить в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Виктор Орбан заявил, что Украина не выиграет войну против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский лидер утверждает, что НАТО не отправит своих войск противостоять российскому вторжению, поэтому Украина терпит поражение.


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"Смотря на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя", — сказал Орбан.

Виктор Орбан утверждает, что завершить войну можно только при одном условии. По мнению венгерского лидера, это должно произойти только тогда, когда Российская Федерация заключит соответствующее соглашение с Соединенными Штатами. Кроме того, Орбан надеется, что на следующий год выборы в США выиграет Дональд Трамп.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что только Трамп способен остановить войну, намекая на то, что республиканский лидер перестанет оказывать военную помощь для Украины. Кроме того, Венгрия под руководством Орбана блокирует новый транш помощи от ЕС на сумму 500 млн евро. Венгерские власти объясняют такие действия тем, что Украина заблокировала венгерский банк OTP Bank, работавший на временно оккупированной территории Украины и выдававший кредиты российским военнослужащим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер-министр сомневается, происходит ли война между Украиной и Россией, или к этому привлечены другие страны, желающие извлечь определенную пользу от военных действий.

Также "Комментарии" писали, что Орбан сравнил процессы в ЕС с планами Гитлера завоевать Европу: получил резкий ответ.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-23/ukraine-can-t-win-war-against-russia-hungarian-premier-says
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Обсуждения

иван

сегодня, 14:04

маньяк маньяка видит ....

Ігор

сегодня, 12:51

Тобто Дарт Вейдер кордони 1991 не поверне? Ця шайка надала команду не затьмарити успіх вождя прохача. Військова та офіцерська гідність підкорилася. Наприклад, Залужного тут немає і не було. А нас запевняють, що все буде після війни. Не буде. Саме ветерани стають відданою опорою корумпованих узурпаторів. Все буде вибори президента у США!


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