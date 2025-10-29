Визит спецпосланника Путина в США стал громким провалом Кремля: названа причина

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире 24 Канала отметил, что команда Дональда Трампа демонстрирует совсем другой подход к России, чем администрация Джо Байдена. Если предыдущая власть действовала осторожно, избегая резких заявлений, то нынешняя отвечает Кремлю иронией и открытой критикой его военных поражений. При этом, по словам эксперта, экономические санкции продолжают наносить серьезный ущерб российским корпорациям.

Фото: из открытых источников

Единственным ощутимым результатом визита Дмитриева в США стала короткая встреча с маловлиятельным сенатором Анной Луной. В этот раз, в отличие от предыдущих поездок, его не принял ни один представитель американского политического истеблишмента.

" Я думаю, что это связано с тем, что предшествовало визиту. Напомню, Россия проводила испытания боевых ракет и другие военные тесты, которые в США восприняли как демонстрацию силы в адрес администрации " , — пояснил Усс.

По его мнению, подход Вашингтона изменился: администрация Байдена полностью поддерживала Украину, но пыталась реагировать взвешенно. Зато команда Трампа менее показательно демонстрирует поддержку Киева, однако гораздо более жестко отвечает на агрессивную риторику Москвы.

Сам Трамп иронически подчеркнул провалы русской армии, заметив, что " вместо обещанного захвата Киева за три дня они не могут выиграть войну уже четвертый год " . Эти слова, по оценке Уса, ясно демонстрируют изменение тональности в общении с Кремлем.

Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога также высмеяла " милитарную мощь " России, отметив, что " от дронов Кремль фактически защищают лишь двое бойцов ".

" Эти заявления, по моему мнению, выглядят согласованными сигналами в Россию, что с ней не будут говорить с позиции силы " , — подытожил эксперт.

