logo_ukra

BTC/USD

113169

ETH/USD

4013.53

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Візит спецпосланця Путіна до США став гучним провалом Кремля: названо причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Візит спецпосланця Путіна до США став гучним провалом Кремля: названо причину

Єдиним досягненням візиту Дмитрієва стала зустріч із маловпливовою сенаторкою Анною Луною, тоді як великі російські корпорації зазнали серйозних втрат на біржах через санкційний тиск.

29 жовтня 2025, 12:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що команда Дональда Трампа демонструє зовсім інший підхід до Росії, ніж адміністрація Джо Байдена. Якщо попередня влада діяла обережно, уникаючи різких заяв, то нинішня відповідає Кремлю іронією та відкритою критикою його військових поразок. При цьому, за словами експерта, економічні санкції продовжують завдавати серйозних збитків російським корпораціям.

Візит спецпосланця Путіна до США став гучним провалом Кремля: названо причину

Фото: з відкритих джерел

Єдиним відчутним результатом візиту Дмитрієва до США стала коротка зустріч із маловпливовою сенаторкою Анною Луною. Цього разу, на відміну від попередніх поїздок, його не прийняв жоден представник американського політичного істеблішменту.

"Я думаю, що це пов’язано з тим, що передувало візиту. Нагадаю, Росія проводила випробування бойових ракет та інші військові тести, що в США сприйняли як демонстрацію сили на адресу адміністрації", — пояснив Ус. 

На його думку, підхід Вашингтона змінився: адміністрація Байдена повністю підтримувала Україну, але намагалася реагувати виважено. Натомість команда Трампа менш показово демонструє підтримку Києва, проте набагато жорсткіше відповідає на агресивну риторику Москви.

Сам Трамп іронічно підкреслив провали російської армії, зауваживши, що "замість обіцяного захоплення Києва за три дні вони не можуть виграти війну вже четвертий рік". Ці слова, за оцінкою Уса, чітко демонструють зміну тональності у спілкуванні з Кремлем.

Донька спецпосланця США з питань України Кіта Келлога також висміяла "мілітарну потугу" Росії, зазначивши, що "від дронів Кремль фактично захищають лише двоє бійців".

"Ці заяви, на мою думку, виглядають узгодженими сигналами до Росії, що з нею не говоритимуть з позиції сили", — підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", політолог Олег Саакян в ефірі Еспресо пояснив, що у Путіна минулого літа була унікальна можливість завершити війну на умовах, які були б прийнятними для Кремля. Тоді Дональд Трамп фактично пропонував компромісні варіанти, які могли дозволити Росії вийти з конфлікту з певними здобутками.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини