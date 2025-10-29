Візит спецпосланця Путіна до США став гучним провалом Кремля: названо причину

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що команда Дональда Трампа демонструє зовсім інший підхід до Росії, ніж адміністрація Джо Байдена. Якщо попередня влада діяла обережно, уникаючи різких заяв, то нинішня відповідає Кремлю іронією та відкритою критикою його військових поразок. При цьому, за словами експерта, економічні санкції продовжують завдавати серйозних збитків російським корпораціям.

Фото: з відкритих джерел

Єдиним відчутним результатом візиту Дмитрієва до США стала коротка зустріч із маловпливовою сенаторкою Анною Луною. Цього разу, на відміну від попередніх поїздок, його не прийняв жоден представник американського політичного істеблішменту.

"Я думаю, що це пов’язано з тим, що передувало візиту. Нагадаю, Росія проводила випробування бойових ракет та інші військові тести, що в США сприйняли як демонстрацію сили на адресу адміністрації", — пояснив Ус.

На його думку, підхід Вашингтона змінився: адміністрація Байдена повністю підтримувала Україну, але намагалася реагувати виважено. Натомість команда Трампа менш показово демонструє підтримку Києва, проте набагато жорсткіше відповідає на агресивну риторику Москви.

Сам Трамп іронічно підкреслив провали російської армії, зауваживши, що "замість обіцяного захоплення Києва за три дні вони не можуть виграти війну вже четвертий рік". Ці слова, за оцінкою Уса, чітко демонструють зміну тональності у спілкуванні з Кремлем.

Донька спецпосланця США з питань України Кіта Келлога також висміяла "мілітарну потугу" Росії, зазначивши, що "від дронів Кремль фактично захищають лише двоє бійців".

"Ці заяви, на мою думку, виглядають узгодженими сигналами до Росії, що з нею не говоритимуть з позиції сили", — підсумував експерт.

