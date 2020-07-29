Власти Беларуси перебрасывают дополнительные войска к границе с РФ

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Татьяна Веремеева
Беларусь укрепит свою границу с Россией после задержания уже 33 россиян –
членов ЧВК "Вагнера", которую связывают непосредственно с российским президентом
Владимиром Путиным. Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси
29 июля, передает "УНИАН"
со ссылкой на "Белта".
"В частности, границу с РФ в рамках изучения ситуации, отслеживания лиц,
которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти
силы будут существенно усилены", – заявил секретарь белорусского СНБО Андрей
Равков.
Также он обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий,
в том числе – связанными с избирательной кампанией.
"С усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий,
обеспечению безопасности, проверки людей. Поскольку по организационной
структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления:
снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет введен ряд мер
организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – сказал Равков.
Напомним, Для дестабилизации
ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников ЧВК "Вагнера", часть которых уже задержали
белорусские силовики. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие
могут быть последствия у этого инцидента и какой шанс, что ситуация
наигранная.
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