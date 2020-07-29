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Главная Новости Мир Европа Власти Беларуси перебрасывают дополнительные войска к границе с РФ
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Власти Беларуси перебрасывают дополнительные войска к границе с РФ

В Беларуси также хотят «прикрутить гайки» предвыборным протестам

29 июля 2020, 23:49
Автор:

Татьяна Веремеева
Власти Беларуси перебрасывают дополнительные войска к границе с РФ

Беларусь укрепит свою границу с Россией после задержания уже 33 россиян – членов ЧВК "Вагнера", которую связывают непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным. Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси 29 июля, передает "УНИАН" со ссылкой на "Белта".

"В частности, границу с РФ в рамках изучения ситуации, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", – заявил секретарь белорусского СНБО Андрей Равков.

Также он обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе – связанными с избирательной кампанией.

"С усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Поскольку по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления: снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет введен ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – сказал Равков.

Напомним, Для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников ЧВК "Вагнера", часть которых уже задержали белорусские силовики. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие могут быть последствия у этого инцидента и какой шанс, что ситуация наигранная.


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