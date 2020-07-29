Боевики ЧВК «Вагнера» в Беларуси: что произошло на самом деле

Для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников ЧВК "Вагнера", часть которых уже задержали белорусские силовики. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие могут быть последствия у этого инцидента и какой шанс, что ситуация наигранная.



Боевики ЧВК "Вагнера" в Беларуси: "подарок" для Лукашенко



Политолог Андрей Золотарев считает происшедшее "шикарным подарком" для Лукашенко.

"Мне кажется, что если это действительно наемники, боевики, которых кто-то направил в Беларусь накануне намеченных на 9 августа выборов, это шикарный подарок для Батьки. Ему развязывают руки на случай, если будут попытки его "отмайданить". Ведь как говорят, украинский Майдан в Минске разбирали по полочкам, чтобы не допустить у себя чего-то подобного", – подчеркивает политолог.

По мнению Андрея Золотарева, ситуация напоминает сюжет фильма "Профессионал" с Бельмандо, где свои же подставляют главного героя, отправленного ими на очередное дело.

"Чтобы вот так скопом боевики передвигались, так "светились" – это странно. Будто какая-то команда страйкболистов, а не спецы, – отмечает эксперт. – Или же это было подготовленный "слив". Такая себе услуга президенту Беларуси со стороны Кремля".

Политолог считает, что теперь Лукашенко получил карт-бланш на любые действия.

"Он зажат между Востоком и Западом. Часть белорусов устала от него. Но еще большая часть удовлетворена негласным социальным договором – относительные стабильность, благополучие и безопасность в обмен на демократические права и свободы. Вопрос – в лояльности силовики. Но мне кажется, Лукашенко прекрасно понимает, откуда может возникнуть угроза", – резюмирует Андрей Золотарев.

Боевики ЧВК "Вагнера" в Беларуси: кто за всем стоит

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен: кто бы ни стоял за теми сотрудниками ЧВК, которых арестовали белорусские спецслужбы, больше всего достанется белорусской оппозиции.

"Даже если ситуацию специально инспирировал Лукашенко, он сделал это лишь для того, чтобы показать, что окружен агентами Кремля. И что только он борется за суверенитет Беларуси, – поясняет эксперт. – При этом бессменный президент будет дискредитировать оппозицию, которая якобы борется с суверенитетом Беларуси".

Если же за всем стоит Кремль, Лукашенко, опять же, обыграет ситуацию как угрожающую суверенитету страны.

"По любому негатив будет для оппозиции, – говорит Николай Мельник. – Это фактически позволит Лукашенко ввести чрезвычайное положение или еще больше завинтить гайки... Так что ждем усиления давления на оппозицию".

Боевики ЧВК "Вагнера" в Беларуси: вопрос национальной безопасности

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан напоминает, что в истории отношений РФ и Беларуси было всякое – экономические, гуманитарные, интеграционные трения. Но никогда ранее столь остро не вставали вопросы, связанные с нацбезопасностью Беларуси.

"Сейчас это табу нарушено. И это произошло неспроста, – отмечает эксперт. – Россия после "обнуления" Путина пребывает в ситуации, когда хозяину Кремля крайне необходимо достичь геополитического успеха. Учитывая то, что Украина оказалась для Путина крепким орешкам, не сдалась в плен даже при Зеленском, именно Беларусь – кандидат номер один, чтобы продемонстрировать историю внешнеполитического успеха по версии российского президента. А именно – интеграция в рамках союзного государства РФ-Беларусь".

После зимних безуспешных переговоров этот вопрос был "на паузе". И теперь Путин ищет способ сдвинуть его с мертвой точки, считает Вадим Трюхан. И в этом смысле получение контроля над Беларусью в результате выборов, которые ослабят Лукашенко – главная задача россиян.

"То, что в деле фигурируют представители ЧВК "Вагнера", демонстрирует, что и сейчас в РФ не готовы к отрытым операциям с участием действующих офицеров спецслужб, – обращает внимание эксперт. – Хотят малой кровью, используя людей, которые не являются формально на службе государства, достичь своих целей. Но так как Лукашенко пошел фактически на публичную порку Крем, сообщив, что эти "вагнеровцы" арестованы, я не исключаю эскалации между Беларусью и РФ. Путин захочет отомстить. И теперь может послать уже спецов из Минобороны и ФСБ".

Так что, отмечает Вадим Трюхан, эпизод с задержанием представителей ЧВК может быть лишь прологом к серьезной конфликтной ситуации между Минском и Москвой.

"Думаю, чем ближе к 9 августа, тем больше будет попыток со стороны россиян расшатать ситуацию внутри Беларуси", – прогнозирует эксперт.

Напомним, президент Белоруси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием боевиков частной военной компании "Вагнера".

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