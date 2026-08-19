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Власти Молдовы впервые отреагировали на ультиматум фермеров в отношении Украины

После ультиматума аграриев Кишинев согласился на расширенное обсуждение транзита украинского зерна и обещает защитить интересы местных производителей

19 августа 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

Правительство Молдовы согласилось провести расширенное заседание по транзиту украинского зерна по железной дороге. Решение стало реакцией на требования местных фермеров, которые настаивали на пересмотре условий перевозок украинской аграрной продукции через страну. Об этом сообщает Newsmaker.

Власти Молдовы впервые отреагировали на ультиматум фермеров в отношении Украины

Молдова. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Молдовы Василий Тофан согласился обсудить вопрос в формате, в который будут привлечены представители аграрного сектора и профильных государственных ведомств.

По информации правительства, во встрече примут участие пять представителей ассоциации "Сила фермеров", а также представители других сельскохозяйственных объединений. К дискуссии планируют приобщить должностных лиц разных министерств.

Спикер правительства Думитру Черич заявил, что таким образом премьер выполняет обещание, которое дал молдавским аграриям. Основной темой станет транзит украинского зерна через железнодорожную инфраструктуру страны.

Одной из главных задач встречи станет поиск механизма, который обеспечит молдавским фермерам приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам. Аграрии опасаются, что значительные объемы украинского транзита могут создать дополнительную нагрузку на транспортную систему и усложнить логистику местных производителей.

В то же время, Кишинев хочет избежать другого риска — чтобы транзит украинского зерна не создавал проблем для внутреннего аграрного рынка Молдовы.

Таким образом власти пытаются одновременно сохранить транзитные возможности для украинского экспорта и снять напряжение с собственными фермерами. Именно от результатов предстоящей встречи может зависеть, удастся ли избежать нового обострения вокруг украинского зерна в Молдове.

Вопрос особенно чувствительный, поскольку Молдова остается важным логистическим направлением для украинского экспорта в условиях войны и постоянных проблем с традиционными маршрутами.

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