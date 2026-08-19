Влада Молдови вперше відреагувала на ультиматум фермерів щодо України

Уряд Молдови погодився провести розширене засідання щодо транзиту українського зерна залізницею. Рішення стало реакцією на вимоги місцевих фермерів, які наполягали на перегляді умов перевезення української аграрної продукції через країну. Про це повідомляє Newsmaker.

Молдова. Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан погодився обговорити питання у форматі, до якого будуть залучені представники аграрного сектору та профільних державних відомств.

За інформацією уряду, у зустрічі візьмуть участь п’ятеро представників асоціації "Сила фермерів", а також представники інших сільськогосподарських об’єднань. До дискусії планують долучити посадовців різних міністерств.

Речник уряду Думитру Чорич заявив, що таким чином прем’єр виконує обіцянку, яку дав молдовським аграріям. Основною темою стане транзит українського зерна через залізничну інфраструктуру країни.

Одним із головних завдань зустрічі стане пошук механізму, який забезпечить молдовським фермерам пріоритетний доступ до залізничних перевезень. Аграрії побоюються, що значні обсяги українського транзиту можуть створити додаткове навантаження на транспортну систему та ускладнити логістику для місцевих виробників.

Водночас Кишинів хоче уникнути іншого ризику — щоб транзит українського зерна не створював проблем для внутрішнього аграрного ринку Молдови.

Таким чином, влада намагається одночасно зберегти транзитні можливості для українського експорту та зняти напруження із власними фермерами. Саме від результатів майбутньої зустрічі може залежати, чи вдасться уникнути нового загострення навколо українського зерна в Молдові.

Питання є особливо чутливим, оскільки Молдова залишається важливим логістичним напрямком для українського експорту в умовах війни та постійних проблем із традиційними маршрутами.

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